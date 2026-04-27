Την Τετάρτη στο Ηράκλειο η παρουσίαση της «Ιθάκης» - Στο «κόκκινο» οι μηχανές στην Αμαλίας.

Επιταχύνονται οι εξελίξεις στην Αμαλίας με τον Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώνει την ίδρυση του νέου κόμματος ακόμα και εντός του Μαΐου. Οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις οδηγούν τον πρώην πρωθυπουργό να επισπεύσει τις διαδικασίες καθώς μέχρι τώρα πρόθεση ήταν το νέο κόμμα να ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο εφόσον δεν υπήρξαν έκτακτες πολιτικές εξελίξεις. Έτσι:

- Την Πρωτομαγιά αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου το «Μανιφέστο» για την «σύγκλιση της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Πολιτικής Οικολογίας» που επεξεργάστηκε 11μελής Επιτροπής Θέσεων υπό τον δρ Κοινωνιολογίας Γιώργο Σιακαντάρη. Στις 18 περίπου σελίδες και τις 8.000 περίπου λέξεις του κειμένου περιλαμβάνονται τόσο ιδεολογικές κατευθύνσεις όσο και συγκεκριμένες προγραμματικές θέσεις. Ξεχωρίζουμε μεταξύ άλλων την προτεραιότητα στον κόσμο της εργασίας εξ ου και η δέσμευση για καθιέρωση του 35αώρου χωρίς μείωση των αποδοχών. Ξεχωρίζουμε επίσης τις αναφορές στο «Πρωτείο της Δημοκρατίας» με το κείμενο να υποστηρίζει πως η δημοκρατία δεν πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά στον πλουραλισμό αλλά και στο κοινωνικό περιεχόμενο, καθώς η παραδοσιακή σοσιαλδημοκρατία που εγκατέλειψε το κοινωνικό της πρόσημο οδηγήθηκε στην απαξίωσή της.

-Το Μανιφέστο περιλαμβάνει και αυτοκριτική για το παρελθόν, ενώ επιμένει ξεκάθαρα στην φορολόγηση του πλούτου.

-Το κείμενο πάντως σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί την Διακήρυξη του νέου κόμματος. Διακήρυξη που σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης θα παρουσιάσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας την ημέρα που θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος.

-Στην Αμαλίας εκτιμούν πως οι εξελίξεις είναι τέτοιες που επιβάλλουν πλέον την ανακοίνωση της ίδρυσης του νέου κόμματος ...χθες! Και επειδή ο χρόνος δεν μπορεί να γυρίσει πίσω καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το νέο κόμμα να ανακοινωθεί εντός του Μαΐου. Οι μηχανές στην Αμαλίας έχουν ανάψει κόκκινο καθώς εξετάζονται στην κατεύθυνση να επιλυθούν όλες οι εκκρεμότητες που παραμένουν, ενώ οργανώνονται και στελεχώνονται και οι τομείς (πχ Οργανωτικό με επικεφαλής τον πρώην βουλευτή Ευβοίας Μίλτο Χατζηγιαννάκη) που θα τρέξουν το όλο εγχείρημα. Παράλληλα οι στενοί συνεργάτες του αλλά και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας βλέπουν συνεχώς πρόσωπα που εκφράζουν τη βούληση να συμμετέχουν στο νέο φορέα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

-Την Τετάρτη ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το βιβλίο του «Ιθάκη» στο Ηράκλειο της Κρήτης και απομένει και μια ακόμα προγραμματισμένη παρουσίαση, στην Καλαμάτα, ενώ δεν έχει ληφθεί ακόμα η απόφαση αν ο κύκλος των παρουσιάσεων θα κλείσει στην Ιθάκη, το νησί που ο συγγραφέας ανήγγειλε το τέλος την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια.

Οι νέοι παίρνουν το λόγο στη Θεσσαλονίκη

Σήμερα Δευτέρα 27 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη στις 19:00 στο We (Λεωφόρος 3ης Σεπτεμβρίου 3) οι νέοι παίρνουν τον λόγο και παρουσιάζουν όσα οι ίδιοι βιώνουν, βάζοντας στο τραπέζι τη δική τους «ατζέντα».

Οπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση βασικοί πυλώνες συζήτησης αφορούν τη δημόσια υγεία κι εκπαίδευση, το brain drain, τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές που στην πλειοψηφία τους εργάζονται, το AI, το περιβάλλον, το πως είναι να δουλεύεις «delivery», τον πολιτισμό, την αναπηρία, τον αθλητισμό και τη διαπολιτισμικότητα.

9+1 μικρές ιστορίες θα ειπωθούν αγγίζοντας τις ευαίσθητες χορδές νέων και μεγαλύτερων που θα βρεθούν στην αίθουσα, χωρίς φίλτρα και προσπάθεια ωραιοποίησης. Αρκετές θα απαντούν μάλιστα στο ερώτημα: «τι μπορούμε να αλλάξουμε»;

Ανάμεσα στις τοποθετήσεις θα υπάρξει dj set κι άλλες εκπλήξεις, ώστε η η ενέργεια να «μετακινείται» χωρίς να χάνεται, με στόχο να μικρύνουν οι αποστάσεις και να αναπτυχθεί μία αίσθηση εγγύτητας, κοινότητας.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τις προτάσεις του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τα ζητήματα που θα ακουστούν στην εκδήλωση και θα ακολουθήσει ένα socializing drinking, προκειμένου να γίνει μία γνωριμία μεταξύ των παρευρισκόμενων στο We.

Ομιλητές:

1) Μίλτος Τόσκας - Φαρμακοποιός, MSc Φαρμακευτική Τεχνολογία και Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Κριτικός Κινηματογράφου, δημοσιογράφος, εκπαιδευτικός. Εισαγωγήπαρουσίαση.

2) Θεοδώρα Μπλέτα - Απόφοιτος Νοσηλευτικής και τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (σχολικός νοσηλευτής) - Δημόσια υγεία και παιδεία

3) Άντζελα Καλλούλι - Σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων στη Γερμανία, πληροφορική στην Ελλάδα - brain drain, επιστροφή στην πατρίδα και επόμενη ημέρα.

4) Γιάννης Χριστοδουλίδης - φοιτητής Βιολογίας, διαχείριση social media. AI και περιβαλλοντικό αποτύπωμα

5) Στέλλα Αποστολάκη - φοιτήτρια σχολής Θεάτρου. Τέχνες και Πολιτισμός

6) Εύη Κατέλα - φοιτήτρια σχολής Πολιτικών Επιστημών. Καθημερινές δυσκολίες ενός φοιτητή

7) Βιργινία Βαρβετιάν - απόφοιτος τεχνικών σχολών ΔΥΠΑ (πρώην ΟΕΑΔ) με ειδικότητα Βοηθός Φαρμακείου.

8) Σταυρούλα Παπαευθυμίου - απόφοιτη του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, MSc μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολική Ψυχολογία και στην Ειδική Αγωγή. Δυσκολίες ενός εκπαιδευτικού και ψυχολογική διάσταση της κατάστασης.

9) Σπύρος Αγγέλου - Διδάκτωρ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και αθλητισμού. Αθλητισμός κι αναπηρία