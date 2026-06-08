«Ο πρωθυπουργός, ενόψει εκλογών, όχι μόνο αναβάθμισε τον άνθρωπο που χαρακτήρισε «γουρλίδικη» την Εξεταστική για τα Τέμπη, αλλά αύξησε ακόμη περισσότερο και τον αριθμό των υπουργών του» σχολίασε η ΕΛΑΣ για τον ανασχηματισμό.

Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

«Ως επικοινωνιακή απόπειρα δραπέτευσης από τον κλοιό της φθοράς και των σκανδάλων, ο σημερινός ανασχηματισμός δικαιούται βραβείο ανακύκλωσης του ασήμαντου. Δικαιούται όμως ταυτόχρονα και βραβείο πολιτικού κυνισμού» σχολιάζει σκωπτικά η ΕΛΑΣ.

Συμπλήρωσε ακόμα πως «ο πρωθυπουργός, ενόψει εκλογών, όχι μόνο αναβάθμισε τον άνθρωπο που χαρακτήρισε «γουρλίδικη» την Εξεταστική για τα Τέμπη, αλλά αύξησε ακόμη περισσότερο και τον αριθμό των υπουργών του. Αν δε, συνυπολογίσουμε και τις στρατιές των μετακλητών που έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ, τότε έχουμε με βεβαιότητα και την πιο «ακριβή» κυβέρνηση της μεταπολίτευσης».

Το ΕΛΑΣ σχολιάζει πως είναι η «πολυπληθέστερη, ακριβότερη και ταυτόχρονα η πιο αναποτελεσματική και η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση. Αυτή είναι η παρακαταθήκη Μητσοτάκη, λίγο πριν ο ελληνικός λαός μιλήσει τελευταίος στις κάλπες».