«Καμία αλλαγή υπουργικών θώκων δεν μπορεί να ξεπλύνει επτά χρόνια αλαζονείας, διαφθοράς, πελατειακού κράτους και κοινωνικής λεηλασίας» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον ανασχηματισμό.

Για ανακύκλωση προσώπων κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας τον ανασχηματισμό.

«Ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε αναγκαστικά σε μια ακόμα ανακύκλωση προσώπων και κομματικών ισορροπιών. Οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά μιας κυβέρνησης που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας» σχολιάζει σχετικά.

«Το πρόβλημα δεν είναι τα πρόσωπα» συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, «το πρόβλημα είναι η πολιτική».

Ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του σημειώνει ακόμα πως «καμία αλλαγή υπουργικών θώκων δεν μπορεί να ξεπλύνει επτά χρόνια αλαζονείας, διαφθοράς, πελατειακού κράτους και κοινωνικής λεηλασίας. Η χώρα δεν έχει ανάγκη από έναν ακόμη ανασχηματισμό. Έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή. Έχει ανάγκη από εκλογές».

Η ανακοίνωση καταλήγει με τον ΣΥΡΙΖΑ να ζητά η κυβέρνηση να «λογοδοτήσει, για να μιλήσει η κοινωνία, για να ανασάνει η χώρα».