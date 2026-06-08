Αναλυτικά όλες οι αλλαγές που περιλαμβάνει ο ανασχηματισμός. Η ορκωμοσία των νέων μελών του υπουργικού συμβουλίου θα γίνει την Παρασκευή, μετά την εκλογή Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα της ΠΕ της ΝΔ.

Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε, όπως αναμενόταν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ειδικότερα, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στην θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας. Παράλληλα, νέος Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με αρμοδιότητα τη Φορολογική Πολιτική, τοποθετείται ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ τη θέση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη.

Στο Υπουργείο Εξωτερικών μετακινείται ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Υφυπουργού αρμόδιου για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις.

Η ορκωμοσία του νέου Αναπληρωτή Υπουργού και των νέων Υφυπουργών, ενώπιων του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει την προσεχή Παρασκευή (12/6), καθως θα πρέπει να προηγηθεί η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα της ΠΕ της ΝΔ.

Ο Παύλος Μαρινάκης, αντίθετα, θα παραμείνει στη θέση του μέχρι την προκήρυξη των εκλογών, παρά τα όσα γράφτηκαν κι ακούστηκαν τις τελευταίες μέρες. «Ο Παύλος Μαρινάκης παραμένει στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, καθώς κρίνεται επιτυχημένος στο έργο και ακρογωνιαίος λίθος στον τομέα του και θα παραμείνει έως την προκήρυξη των εκλογών που θα γίνουν το 2027», σημειώνουν πηγές της κυβέρνησης.

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Ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης φέρνει αλλαγές και στην ΚΟ του κυβερνώντος κόμματος. Έτσι, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου, αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη:

«Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας.

Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη.

Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις.

Η ορκωμοσία του νέου Αναπληρωτή Υπουργού και των νέων Υφυπουργών, ενώπιων του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου».

Κώτσηρας αντί Κυρανάκη

Ο Γιώργος Κώτσηρας που αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη που έχει προταθεί για Γραμματέας της ΠΕ της ΝΔ, «είναι επίσης ένας άνθρωπος που προέρχεται από τη νέα γενιά στελεχών της κεντροδεξιάς παράταξης και ο οποίος έχει δοκιμαστεί με επιτυχία ως Υφυπουργός σε 3 υπουργεία (Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Οικονομικών). Εργατικός και αθόρυβος, εκλέγεται βουλευτής στη Δυτική Αττική από το 2019. Διδάκτωρ της Νομικής με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ο 42χρονος Γιώργος Κώτσηρας είναι ένας καταρτισμένος επιστήμονας, νομικός, στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Μαρκόπουλος αντί Κώτσηρα

«Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος που αναλαμβάνει στη θέση του Γιώργου Κώτσηρα στο Εθνικής Οικονομίας γνωρίζει το αντικείμενο, έχοντας ασχοληθεί χρόνια επαγγελματικά με το οικονομικό ρεπορτάζ, ενώ είναι και έμπειρος κοινοβουλευτικός, με πολύ καλή παρουσία στη Βουλή εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία. Ο 51χρονος Δημήτρης Μαρκόπουλος έχει διπλή αποστολή στο Υπουργείο, καθώς από τη μία έχει τη δυνατότητα να εξηγεί με απλή γλώσσα τα πολύπλοκα οικονομικά ζητήματα, αλλά από την άλλη να εκπροσωπεί στη Βουλή τον Υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη όταν έχει αυξημένες υποχρεώσεις», συνεχίζουν από το Μέγαρο Μαξίμου.

Η Σούκουλη στη θέση του εκλιπόντος Ταγαρά

«Η Μαριλένα Σούκουλη, που αναλαμβάνει Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά, ξεκίνησε να εργάζεται ως Μηχανικός στον ιδιωτικό τομέα από το 1996. Νέα γυναίκα, αλλά με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο, βουλευτής Κορινθίας της ΝΔ επίσης από το 2019, μπορεί να προσφέρει στο κρίσιμο χαρτοφυλάκιο της Χωροταξίας και του Αστικού Περιβάλλοντος, της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, καθώς και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών», προσθέτουν κυβερνητικές πηγές».

Επιστρέφει στο υπουργικό συμβούλιο ο Χατζηβασιλείου

«Ο 44χρονος βουλευτής Σερρών Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, ένα αντικείμενο το οποίο γνωρίζει άριστα και σε βάθος. Άλλωστε ο ίδιος, ο οποίος επίσης προέρχεται από τη νέα γενιά στελεχών της ΝΔ, τα τελευταία χρόνια, ως Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων ασχολείται με την ευρωπαϊκή πολιτική και διατηρεί ισχυρούς διαύλους επικοινωνίας με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, ταξιδεύει στο εξωτερικό συνοδεύοντας τον Πρωθυπουργό κρίνεται ως ο πλέον κατάλληλος για να ασχοληθεί με τις ευρωπαϊκές προκλήσεις και να προετοιμάσει μεταξύ άλλων την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», συνεχίζει το Μέγαρο Μαξίμου.