Μετά και την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη, θεωρείται θέμα ωρών ο ανασχηματισμός.

Θέμα ωρών φαίνεται πως είναι ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης, καθώς επίκεινται αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, όπως άλλωστε δήλωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Όπως φαίνεται, με «αέρα» συσπείρωσης της ΝΔ θα γίνει ο ανασχηματισμός με την εκλογή Κωνσταντίνου Κυρανάκη, σημειωτέον, στη θέση του γραμματέα της ΝΔ να έχει τη δική της σημειολογία της δεδομένη χρονική στιγμή.

Την θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη φαίνεται να αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας, ο οποίος κατέχει προς το παρόν το χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού Οικονομικών.