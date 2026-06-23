Σε άκρως καλοκαιρινή διάθεση βρίσκεται η Μαρία Αντωνά. Οι φωτογραφίες με μαγιό από την παραλία.

Σε καλοκαιρινή διάθεση φαίνεται να βρίσκεται η Μαρία Αντωνά η οποία το απόγευμα της Τρίτης 23 Ιουνίου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία σειρά από φωτογραφίες και στιγμιότυπα από χαλαρές στιγμές στην παραλία.

Η ραδιοφωνική παραγωγός, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικά στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές τις αποδράσεις και τις στιγμές της ηλιοθεραπείας της.

Στην πρώτη φωτογραφία απεικονίζεται μέσα σε ένα μαύρο μπικίνι να ποζάρει μπροστά από έναν ολόσωμο καθρέπτη, ενώ στη φωτογραφία που ακολουθεί βρίσκεται μέσα σε μία διάφανη βάρκα να απολαμβάνει την ηλιοθεραπεία της, φορώντας ένα ροζ ολόσωμο μαγιό.

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Σε άλλη, ποζάρει στον καθρέπτη φορώντας ένα αθλητικό σύνολο, ενώ αμέσως μετά παρουσιάζει τη θέα που απολάμβανε εκείνη τη στιγμή.

Μάλιστα, μέσω Instagram Story θυμήθηκε τη στιγμή που βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν καρχαρία στις Μαλδίβες.

Η γνωστή παρουσιάστρια φαίνεται πως απολάμβανε τη βουτιά της και την εξερεύνηση του βυθού φορώντας τη μάσκα θαλάσσης και ένα κίτρινο μαγιό. Ωστόσο, δίπλα της κολυμπούσε ήρεμος ένας καρχαρίας. Όταν εκείνη το αντιλήφθηκε κολύμπησε γρήγορα προς τη σκάλα για να βγει από το νερό.