Λίγες ημέρες πριν ολοκληρωθεί η σεζόν του «Super Κατερίνα» η Κατερίνα Καινούργιου εξέφρασε τα συναισθήματά της.

Ως την ομορφότερη τηλεοπτική χρονιά της ζωής της χαρακτήρισε η Κατερίνα Καινούργιου τη φετινή σεζόν και με συγκίνηση αναφέρθηκε στα όσα βίωσε στο πλευρό των συνεργατών της.

Η παρουσιάστρια του «Super Κατερίνα» τον Απρίλιο του 2026 έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι, την μικρή Ξένια και όλο το ταξίδι της εγκυμοσύνης της το διήνυσε στο πλατό έχοντας στο πλευρό της τους συνεργάτες της.

Πιο συγκεκριμένα, η Κατερίνα Καινούργιου, το πρωί της Τρίτης 23 Ιουνίου υποδέχθηκε τους συνεργάτες και τους τηλεθεατές της στην εκπομπή, κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό, αναφερόμενη σε μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές της χρονιάς.

Όπως μάλιστα αποκάλυψε, απομένουν μόλις οκτώ ημέρες ακόμη μέχρι τη στιγμή που θα αποχαιρετήσουν το κοινό για το καλοκαίρι.

«Καλημέρα. Καλή σας ημέρα αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Εδώ είμαστε ακόμη, μην μας ξεχνάτε. Έχουμε μέρες ακόμα, έχουμε αυτή και την άλλη εβδομάδα για να σας αποχαιρετίσουμε για το καλοκαίρι. Μόνο οκτώ μέρες; Πόσο ωραία πέρασε η χρονιά; Ήταν η ωραιότερη τηλεοπτική σεζόν της ζωής μου. Δηλαδή, ήρθα εδώ έγκυος, μετά πέρασα μία πολύ όμορφη εγκυμοσύνη με εσάς όλους… Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Έφερε στον κόσμο το παιδάκι μου και είναι υγιέστατο. Θα ήμουν αγνώμων αν έλεγα ότι αυτή δεν ήταν η ομορφότερη τηλεοπτική χρονιά της ζωής μου και ευχόμαστε να κλείσει και πολύ ωραία…», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια λίγο πριν περάσει στην κανονική ροή του προγράμματος.

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