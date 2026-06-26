Όσα ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την συμμετοχή του Αδριανού Γολέμη στην προετοιμασία για επανδρωμένη αποστολή της ESA.

Το δικό του μήνυμα για την ιστορική είσοδο του Ανδριανού Γολέμη στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών στην Κολωνία έστειλε με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πώς η Ελλάδα μπάινει σε τροχιά, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα στο διάστημα. Στο βίντεο λέει χιουμοριστικά στον Ανδριανό Γολέμη «Στο διάστημα δεν έχω πάει και δεν προβλέπεται να πάω άμεσα».

Η Ελλάδα έχει συμμετάσχει σε διαστημικά προγράμματα με την αποστολή δορυφόρων, ωστόσο δεν είχε υπάρξει Έλληνας αστροναύτης σε τροχιά.

«Η απόφαση αυτή ολοκληρώνει και επισφραγίζει το εθνικό στοίχημα των επενδύσεων στο διάστημα», τόνισε μεταξύ άλλων. Μάλιστα, από το Ταμείο Ανάκαμψης θα διατεθούν 350 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση των επόμενων δράσεων στο διάστημα για τα υπόλοιπα τέσσερα χρόνια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε χρησιμοποιώντας την χαρακτηριστική ατάκα του Buzz Lightyear από το Toy Story «Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα».

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Ποιος είναι ο Αδριανός Γολέμης

Ο Αδριανός σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και παρακολούθησε το Master on Space Studies στο International Space University (ISU) του Στρασβούργου. Το 2014 επιλέχθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (European Space Agency – ESA) στο πλήρωμα του Σταθμού Concordia στην Ανταρκτική. Εκεί εργάστηκε για ένα έτος σε συνθήκες πλήρους απομόνωσης ως ιατρός-ερευνητής σε μελέτη της επίδρασης ακραίων συνθηκών διαβίωσης στον ανθρώπινο οργανισμό και την ψυχολογία. Στη συνέχεια εργάστηκε ως γιατρός σε κλινικές μελέτες για το Διάστημα στο γαλλικό Ινστιτούτο Διαστημικής Ιατρικής και Φυσιολογίας (MEDES).

Από το 2018 εργάζεται για τη MEDES ως γιατρός του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αστροναυτών (European Astronaut Centre – EAC) της ESA, παρακολουθώντας την υγεία των αστροναυτών κατά την προετοιμασία τους πριν την αποστολή τους, για όσο χρόνο οι αστροναύτες βρίσκονται στο Διάστημα, καθώς και μετά την επιστροφή τους στη Γη. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ο πρώτος Έλληνας που πέρασε με επιτυχία και τα 6 στάδια της διαδικασίας επιλογής Ευρωπαίων αστροναυτών το 2022.