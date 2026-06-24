Η νέα ανάρτηση της Κατερίνας Παπουτσάκη.

Σε καλοκαιρινή διάθεση και ιδιαίτερα εντυπωσιακή εμφανίζεται η Κατερίνα Παπουτσάκη στις νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου, στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Η γνωστή ηθοποιός λίγες ώρες μετά από το φινάλε του «Άγιου Έρωτα» όπου πρωταγωνιστούσε, βρέθηκε να απολαμβάνει την εξόρμησή της, το καλοκαίρι της και την θάλασσα μαζί με τα παιδιά της.

Στις εικόνες που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, απεικονίζεται να ποζάρει στην κάμερα με το μαγιό της έχοντας ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό της, αναδεικνύοντας την κομψή σιλουέτα της και το καλλίγραμμο σώμα της.

Την ανάρτησή της τη συνόδευσε με μία λιτή λεζάντα γράφοντας: «Καλοκαιρία».

{https://www.instagram.com/p/DZ-Q8VHCLRR/?hl=el&img_index=1}

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Μάλιστα, μέσα από Instagram Stories μοιράστηκε ορισμένες στιγμές της από την παραλία και το παιχνίδι στο νερό, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο παρουσιάζει το γιο της να παίζει στην άμμο με ένα σκυλάκι.