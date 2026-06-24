Η ηθοποιός αναφέρθηκε στην υποκριτική και τον τρόπο που την επηρεάζουν οι ρόλοι που ενσαρκώνει.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» βρέθηκε το πρωί της τετάρτης 24 Ιουνίου η Μαρία Κίτσου, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στα νέα της επαγγελματικά βήματα και στους νέους ρόλους που καλείται να ενσαρκώσει στο θέατρο, αποκαλύπτοντας μάλιστα τη χαρά της για το γεγονός ότι έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας έναν κωμικό χαρακτήρα.

Η Μαρία Κίτσου, είναι ευρέως γνωστή για το υποκριτικό της ταλέντο, ωστόσο έχει συμμετάσχει – κατά κύριο λόγο – σε δραματικές σειρές και παραστάσεις. Όπως μάλιστα εξήγησε, το δράμα επηρεάζει άμεσα την ψυχολογία της και στην καθημερινότητά της, έξω από το θέατρο και τα τηλεοπτικά γυρίσματα.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της παρουσιάστριας εξήγησε: «Είναι αλήθεια ότι σε επηρεάζει ο ρόλος. Εμένα με ανεβάζει πάρα πολύ ο κωμικός ρόλος. Ο δραματικός… Τον παίρνω μαζί μου, τον κουβαλάω μετά την παράσταση, πριν την παράσταση το άγχος είναι τεράστιο, αλλά και τα δύο έχουν την χάρη τους», εξήγησε χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το σημείο, η Κατερίνα Καινούργιου, αναφέρθηκε στην συμμετοχή και το ρόλο της ηθοποιού στη δραματική σειρά «Να με λες μαμά», με την Μαρία Κίτσου να απαντά:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Πάρα πολύ, το παίρνεις μέσα σου. Εγώ δηλαδή, γυρνάω σπίτι μέσα στην κατίφλα, στενοχωρημένη, κουβαλάω πάντα αυτό που έχω ζήσει. Με την κωμωδία φεύγει ελαφρύς, τελείωσε».

Μάλιστα, αποκάλυψε το κριτήριο με το οποίο επιλέγει τις επαγγελματικές της δουλειές: «Πρώτα βάση σεναρίου και μετά συνεργατών. Άμα μ’ αρέσει κάτι θα πω ‘ναι’, αλλά θα πρέπει να με ‘τρελάνει’».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djh5vjihvdw1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μαρία Κίτσου – Η απόφαση να σταματήσει τις σπουδές στη Θεολογία

Τέλος, αναφέρθηκε στην απόφασή της να σταματήσει τις σπουδές της στη Θεολογία και να ασχοληθεί με την υποκριτική:

«Στο τρίτο έτος περίπου έδωσα για το Εθνικό, αλλά είχαμε φτιάξει μία ομάδα με τον συμμαθητή μου και σκηνοθετήσαμε και παίξαμε την ‘Αντιγόνη’. Τελικά κόλλησα και από εκεί που δημιουργήθηκε η επιθυμία. Έδωσα στο Εθνικό και πέρασα με τη δεύτερη. Βρήκα τον προορισμό μου. Η Θεολογία ήταν από τις πρώτες μου επιλογές, μου άρεσε».