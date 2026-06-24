Η ηθοποιός μίλησε για τη σχέση της με τον γιο της και τη φιλία της με τον Νίκο Μουτσινά.

Για τα νέα της επαγγελματικά βήματα και το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση μίλησε η Ματίνα Νικολάου, παραχωρώντας μία σύντομη, αλλά εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη δημοσιογράφο της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Στο σχετικό απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην πιθανότητα να επιστρέψει με κάποιο τηλεοπτικό project τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν της έχει γίνει κάποια πρόταση που να της κινεί το ενδιαφέρον: «Τι ωραία που με ζητάει ο κόσμος. Δεν έχω κλείσει κάτι τηλεοπτικά ακόμα. Θα ήθελα πάρα πολύ να κλείσω κάποια ωραία τηλεοπτική σειρά. Ακόμη δεν έχει συμβεί. Έκανα πέντε επεισόδια. Ένα guest στο ‘Tv Land’ στην ΕΡΤ1, θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο, οπότε ξεσπάθωσα λίγο. Πέρασα πάρα πολύ ωραία».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η ηθοποιός αναφέρθηκε στον χαρακτήρα της τηλεοπτικής «Βάνιας», ένας ρόλος με τον οποίο έγινε ευρέως γνωστή στο κοινό.

Η Ματίνα Νικολάου ενσάρκωσε τον συγκεκριμένο χαρακτήρα στο πλευρό του Νίκου Μουτσινά και την εκπομπή του. Όπως εξήγησε ύστερα από τη συνεργασία της με τον παρουσιαστή δημιουργήθηκε μία όμορφη φιλία μεταξύ τους: «Περνούσαμε πάρα πολύ όμορφα τις περισσότερες φορές. Μερικές φορές μου λείπει όλη αυτή η συνθήκη της εργασίας γιατί ήταν ιδανική, τις περισσότερες φορές για εμένα. Μπορώ να πω ότι μου λείπει (σ.σ ο ρόλος της Βάνιας), αλλά όχι ότι κλαίω όλη μέρα στο σπίτι μου».

Μιλώντας για τη σχέση της με το Νίκο Μουτσινά, ανέφερε: «Είμαστε φίλοι, φυσικά, εννοείται. Έχουμε και είχαμε μία πάρα πολύ όμορφη σχέση και βρισκόμαστε όποτε μας δίνεται η ευκαιρία». Παράλληλα, σχολίασε θετικά την παρουσία του πρώην συνεργάτη της στο τηλεπαιχνίδι που παρουσιάζει.

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Κλείνοντας, αναφέρθηκε στον γιο της, ο οποίος πλέον είναι ενήλικας και την παρακολουθεί σε κάθε της επαγγελματικό βήμα: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τον βλέπω τώρα πια και ανοίγει τα φτερά του. Βέβαια, πάντα έρχεται στις παραστάσεις. Νομίζω ό,τι κάνω του αρέσει, δεν ξέρω αν ακόμη μου λέει όλη την αλήθεια… Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να έχεις καλή σχέση με το παιδί σου. Είναι το πιο σημαντικό. Δείχνει θαυμασμό για εμένα, αλλά το κάνει με πάρα πολύ διακριτικό τρόπο…», κατέληξε η Ματίνα Νικολάου.