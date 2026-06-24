Ο Θοδωρής Αθερίδης σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Μία αποκαλυπτική και εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου ο Θοδωρής Αθερίδης στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο ηθοποιός, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ όπου αποκάλυψε ορισμένες άγνωστες πτυχές του εαυτού του και της προσωπικότητάς του.

Αναφέρθηκε στο αλκοόλ και στη στιγμή που αποφάσισε να απομακρυνθεί από αυτό, ενώ μοιράστηκε και τα έντονα συναισθήματα που βίωσε στο μεγάλο σεισμό της Αθήνας, το 1999.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην οικογένειά τους, στην κόρη του και τα εγγόνια του, σημειώνοντας ότι έγινε πατέρας στα 25 του χρόνια και παππούς στα 54.

Με αφορμή μάλιστα αυτό η συζήτηση στράφηκε προς το αλκοόλ και την ανάγκη του να το καταναλώνει: «Έχω κάνει πολλά πράγματα στη ζωή μου που μένω με το στόμα ανοιχτό και εγώ ο ίδιος. Αυτό ισχύει. Όπως το παιδί. Το αλκοόλ, και πώς μπήκα και πώς βγήκα. Και το πώς μπαίνεις σε αυτό έχει σημασία. Τις περισσότερες φορές γίνεται για λόγους αυτοθεραπείας. Όταν διψάς και ψάχνεις νερό, η δίψα σου σε κάνει να το ψάχνεις. Οι ουσίες, έχει να κάνει και πού πηγαίνεις σε αυτές. Στο αλκοόλ πηγαίνεις από το άγχος. Το άγχος είναι. Στην κοκαΐνη πηγαίνεις από την κατάθλιψη… Η αυτοθεραπεία είναι. Ο οργανισμός σου ζητάει την θεραπεία του… Έχει και άλλες παραμέτρους, αλλά υπάρχει και ένα φάσμα παραμέτρων που σε οδηγεί να διαλέξεις το υποτιθέμενο φάρμακό σου», εξήγησε αρχικά ο ηθοποιός.

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Η εξομολόγηση του Θοδωρή Αθερίδη για το αλκοόλ

Στη συνέχεια της συζήτησης, ο ηθοποιός μίλησε για τη δική του εξάρτηση, εστιάζοντας κυρίως στην ημέρα που αποφάσισε να απομακρυνθεί πλήρως από αυτό:

«Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει την ίδια ποσότητα άγχος με κάποιον άλλον, οι ενδορφίμες του, η σεροτονίνη του, το πώς λειτουργεί στον οργανισμό… Μπορεί να μην έχεις βρει έναν τρόπο να χαλαρώνεις, ενώ εγώ να έχω βρει έναν τρόπο να ελέγχω το μυαλό μου. Αν εσύ δεν χαλαρώνεις, από κάπου πρέπει να χαλαρώνεις. Είναι δίψα, γονιδιακό… Το άγχος μάλλον ήταν από τον οργανισμό μου. Υπάρχει ένα ρεύμα που στο δημιουργεί και μετά το ίδιο το άγχος το ξανά δημιουργεί».

Απαντώντας στο ερώτημα της Νάνσυς Σαμπέτογλου σχετικά με το ποια ήταν η κινητήριος δύναμη για να απεξαρτηθεί από το αλκοόλ, εξήγησε: «Η απελπισία… Και ο φόβος του θανάτου. Όταν βυθίζεσαι και βυθίζεσαι δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Αν πατήσεις τον πάτο και σπρώξεις μπορεί να έρθει και η άνωση… Πιο συχνό είναι το ναυάγιο. Θυμάμαι την ημέρα που έπιασα τον πάτο. Ήταν ο φόβος. Ήταν η μέρα που κατάλαβα ότι θα πεθάνω. Κατάλαβα ότι δεν οδηγεί κάπου αλλού αυτό. Ήταν Αύγουστος του ’99 που δεν κοιμόμουν καθόλου. Κοιμόμουν μία ώρα και έπινα 23. Ήμουν γνωστός, αλλά το ‘Σ’ αγαπώ, μ’ αγαπάς’ το έκανα νηφάλιος. Το έζησα όλο. 7 Σεπτεμβρίου είναι η πρώτη μέρα που δεν ήπια», τόνισε.

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Θοδωρής Αθερίδης – Η στιγμή που πίστεψε ότι προκάλεσε το σεισμό του 1999

Κλείνοντας, μίλησε για το σεισμό του 1999, καθώς λόγω της προσπάθειας να απεξαρτηθεί θεώρησε ότι τον προκάλεσε ο ίδιος: «Στις 7 Σεπτεμβρίου ξύπνησα χωρίς να πονάω. Έγινε ο σεισμός τότε. Στις τρεις το μεσημέρι και ήταν η πρώτη φορά που μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχα πιει. Και όταν έγινε ο σεισμός πίστευα ότι γίνεται γιατί αντικατοπτρίζει αυτό που γίνεται μέσα μου. Πίστευα ότι εγώ τον δημιούργησα. Είχα μάθημα στη δική μου σχολή και έφυγα πρώτος. Άφησα όλα τα παιδιά μέσα και κατέβαινα τις σκάλε. Ήταν αντανακλαστική η αντίδραση…», κατέληξε ο Θοδωρής Αθερίδης και στη συνέχεια περιέγραψε τα όσα βίωσε το 1978 στο σεισμό που είχε γίνει.