Ο Μανώλης Μητσιάς και ο γιος του, Μίλτος, μίλησαν για τη σχέση τους.

Την επιθυμία του να απομακρυνθεί από το τραγούδι και τις μουσικές σκηνές εξέφρασε ο Μανώλης Μητσιάς σε συνέντευξη που παραχώρησε μαζί με το γιο του, Μίλτο, στην κάμερα της εκπομπής «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Στο σχετικό απόσπασμα, πατέρας και γιος μίλησαν για τη σχέση τους, αλλά κι τη συνεργασία τους, με τον ερμηνευτή να αποκαλύπτει τους λόγους για τους οποίους σκοπεύει στο άμεσο μέλλον να απομακρυνθεί από το τραγούδι.

Ο ίδιος, στο πρόσφατο παρελθόν είχε αναφέρει ότι έχει έρθει η ώρα να απομακρυνθεί σταδιακά από το επάγγελμά του και στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου, εξήγησε τους λόγους.

Ειδικότερα, προς το τέλος της συζήτησης ανέφερε: «Πολύ απλά! Δεν θα βγω να τραγουδήσω σε καμία μουσική σκηνή ή σε εταιρεία δίσκων. Μέσα σε μία μέρα. Πολύ απλά. Δεν χρειάζεται να το διατυμπανίζουμε και πλησιάζει ο χρόνος».

Και στη συνέχεια εξήγησε: «Δεν θέλω να με προλάβει καμία κακή στιγμή την ώρα που τραγουδάω, ούτε να με λυπηθεί ο κόσμος, να πουν ‘αμάν, πώς έγινε έτσι ο καημένος;’. θα το κάνω και πολύ σύντομα. Σε έναν χρόνο το πολύ, θα το έχω τελειώσει».

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Από την πλευρά του ο γιος του, Μίλτος Μητσιάς, σχολίασε την απόφαση του πατέρα του, λέγοντας: «Όταν ο ίδιος νιώσει ότι δεν τραγουδάει έτσι όπως θέλει, αμέσως θα το κόψει, όπως έκοψε και το τσιγάρο».

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