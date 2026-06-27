Σειρά αστυνομικών επιχειρήσεων και καταστολής στην Τουρκία, εν όψει της Συνόδου στις 7-8 Ιουλίου.

Σε μαζικές προφυλακίσεις προχώρησαν οι τουρκικές αρχές, λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που αναμένεται να διεξαχθεί στην Άγκυρα, στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης κατά υπόπτων για τρομοκρατικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές της Άγκυρας, συνολικά 178 από τους 225 συλληφθέντες κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι υπό δικαστική επιτήρηση. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ερευνών που αφορούν διασυνδέσεις με τρομοκρατικές οργανώσεις.

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Οι επιχειρήσεις ασφαλείας, που βρίσκονται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες, εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλέγμα μέτρων ενόψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ, η οποία θα φιλοξενήσει στην τουρκική πρωτεύουσα ηγεσίες από τις 32 χώρες-μέλη της Συμμαχίας.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές έχουν εντείνει τους ελέγχους και τις επιχειρήσεις ασφαλείας, επικαλούμενες λόγους εθνικής ασφάλειας και πρόληψης πιθανών απειλών ενόψει της διεθνούς συνάντησης υψηλού επιπέδου.