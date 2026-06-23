Η νέα κόντρα του Πάβελ με τον Μπάμπις θα απασχολήσει το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τσεχίας.

Ο πρόεδρος της Τσεχίας, Πετρ Πάβελ, ανακοίνωσε ότι κατέθεσε αγωγή σε βάρος της κυβέρνησης, κατά της απόφασης του πρωθυπουργού της χώρας, Αντρέι Μπάμπις, να μην τον συμπεριλάβει στην αντιπροσωπεία που θα συμμετάσχει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα τον Ιούλιο.

Στην αγωγή, την οποία κατέθεσε στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Τσεχία, ζητά διευκρινίσεις για το ποιος έχει την εξουσία να αποφασίσει εάν ο αρχηγός του κράτους μπορεί να συμμετάσχει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η ολομέλεια του δικαστηρίου αναμένεται να εξετάσει το ζήτημα αύριο, Τετάρτη.

Σε δήλωση, ο Πάβελ κατηγόρησε τον Μπάμπις ότι προσπαθεί να τον «αποκλείσει» από τη σύνοδο και κατά συνέπεια «περιορίζει τον ρόλο» που του έχει ανατεθεί από το Σύνταγμα.

Ο πρόεδρος της Τσεχίας επεσήμανε πως οι προκάτοχοί του είχαν δώσει το παρών σε όλες τις προηγούμενες συνόδους του ΝΑΤΟ και πως ο ίδιος είχε παραστεί σε κάθε μία από τις συγκεντρώσεις της Συμμαχίας από τη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα, το 2023.

Πρωθυπουργός Τσεχίας: Δεν είναι καλή ιδέα η αγωγή

Έπειτα από διαμάχη μηνών για το ποιος θα εκπροσωπήσει την Πράγα στην Άγκυρα, ο Μπάμπις ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο αρχηγός του κράτους δεν θα συμπεριληφθεί στην επίσημη αντιπροσωπεία επειδή «αυτή η σύνοδος θα είναι διαφορετική από τις προηγούμενες». Σε σημερινή ανάρτηση, ανέφερε πως παρότι σέβεται την απόφαση του προέδρου να καταθέσει αγωγή, πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι είναι καλή ιδέα.

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Στην επικείμενη σύνοδο ο Τσέχος πρωθυπουργός αναμένεται να δικαιολογήσει την απόφασή του να περικόψει τις βασικές στρατιωτικές δαπάνες σε περίπου 1,8% του ΑΕΠ, κάτω από 2% που αποτελεί τον στόχο του ΝΑΤΟ. Η απόφαση του Μπάμπις να αποκλείσει τον Πάβελ από τη σύνοδο μπορεί να σχετίζεται με την αντίδραση του πρώην στρατηγού στις περικοπές, τις οποίες έχει χαρακτηρίσει «ανεύθυνες».

Αυτή η διαμάχη αποτελεί ένα ακόμα επεισόδιο στην ταραχώδη σχέση του Πάβελ με τον Μπάμπις, που ήρθαν αντιμέτωποι στις προεδρικές εκλογές του 2023. στην δήλωσή του, ο Πάβελ επέμεινε πως το θέμα δεν είναι «μία καρέκλα σε μια συνάντηση» αλλά η διάκριση εξουσιών. «Εάν δεν υπερασπιστώ αυτές τις εξουσίες, θα φέρω κάποια ευθύνη γιατί θα ανοίξει η πόρτα για περαιτέρω αυθαίρετο περιορισμό των εξουσιών των συνταγματικών αξιωματούχων», επεσήμανε.

Πηγή: Politico