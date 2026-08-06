Η ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου προήλθε κυρίως από τις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 41% σε ετήσια βάση, με σημαντική συμβολή των σύνθετων χρηματοδοτήσεων, της ναυτιλίας και των μεγάλων επιχειρήσεων.

Βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις κατέγραψε η CrediaBank κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με αύξηση της κερδοφορίας, ενίσχυση των βασικών πηγών εσόδων, σημαντική επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου και περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού της.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 23 εκατ. ευρώ, έναντι 4,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 368%. Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 45% και ανήλθαν σε 31,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε 53,6 εκατ. ευρώ, επίσης αυξημένα κατά 45% σε ετήσια βάση, αποτελώντας το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγράψει η τράπεζα.

Η αύξηση της κερδοφορίας συνοδεύτηκε από ενίσχυση των βασικών εσόδων. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 98,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 26% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν στα 22,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 34%. Ως αποτέλεσμα, τα βασικά έσοδα (core revenues) του ομίλου αυξήθηκαν κατά 27% και διαμορφώθηκαν στα 120,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 18%, στα 130,3 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος των χορηγήσεων, η CrediaBank πραγματοποίησε νέες εκταμιεύσεις ύψους 2 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, αυξημένες κατά 26% σε ετήσια βάση, ενώ μόνο κατά το δεύτερο τρίμηνο οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν σε 1,04 δισ. ευρώ. Η καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε στα 841 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 55%, ενώ οι χορηγήσεις προ προβλέψεων, εξαιρουμένων των ομολόγων τιτλοποιήσεων, αυξήθηκαν κατά 39%, φθάνοντας τα 5,3 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με την τράπεζα, ο ρυθμός αύξησης των χορηγήσεων ήταν σχεδόν τετραπλάσιος από τον αντίστοιχο του τραπεζικού συστήματος.

Η ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου προήλθε κυρίως από τις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 41% σε ετήσια βάση, με σημαντική συμβολή των σύνθετων χρηματοδοτήσεων, της ναυτιλίας και των μεγάλων επιχειρήσεων. Παράλληλα, τα δάνεια προς ιδιώτες αυξήθηκαν κατά 28%, με τη μεγαλύτερη άνοδο να καταγράφεται στα στεγαστικά δάνεια. Οι καταθέσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν σε περίπου 7,6 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 16% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, εξέλιξη που ενίσχυσε τη ρευστότητα της τράπεζας. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις (LDR) διαμορφώθηκε στο 70%, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) ανήλθε στο 145%, επίπεδο υψηλότερο από τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις.

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Στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) υποχώρησε στο 2,4%, που αποτελεί ιστορικά χαμηλό επίπεδο για την τράπεζα, παρά την αύξηση των χορηγήσεων, ενώ ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΑ ενισχύθηκε στο 57,1%. Το οργανικό κόστος πιστωτικού κινδύνου περιορίστηκε στο 0,35% κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Παράλληλα, η κεφαλαιακή θέση της CrediaBank παρέμεινε ισχυρή. Ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε στο 15,5%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (TCR) στο 20,8%. Σε pro-forma βάση, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Ευρώπη Holdings, οι αντίστοιχοι δείκτες εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στο 16,7% και 21,8%.

Η διοίκηση σημειώνει ότι η πορεία του πρώτου εξαμήνου συνοδεύτηκε από σειρά στρατηγικών πρωτοβουλιών, όπως η ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 300 εκατ. ευρώ, η συμφωνία για την εξαγορά του 70% της HSBC Malta και η απορρόφηση της Ευρώπη Holdings, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, την κεφαλαιακή βάση και τις προοπτικές ανάπτυξης του ομίλου τα επόμενα χρόνια.