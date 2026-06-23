Παρά το γεγονός ότι ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε στα πρώτα δευτερόλεπτα της επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, δεν έχει ακόμα ενταφιαστεί.

Τριήμερη αργία κήρυξαν οι αρχές στο Ιράν για την κηδεία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο Χαμενεϊ ήταν ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν επί 37 χρόνια. Δολοφονήθηκε από ισραηλιναμερικανικά πλήγματα την πρώτη ημέρα του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με το πρόγραμμα των επικήδειων τελετών,στις 4 και 5 Ιουλίου, θα αποδοθούν τιμές στον Χαμενεΐ στο τέμενος Μοσάλα και τα πάντα στην Τεχεράνη θα είναι κλειστά, όπως ανέφερε στη δημόσια τηλεόραση ένας από τους οργανωτές, ο Χασάν Χασανζαντέχ.

Στις 7 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί μια νεκρώσιμη πομπή θα στην πόλη Κομ.Ο εκπρόσωπος δήλωσε επίσης ότι στις 8 Ιουλίου, κατόπιν αιτήματος αξιωματούχων και ομάδων στο Ιράκ, θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστή νεκρώσιμη πομπή στις πόλεις Νατζάφ και Καρμπάλα. Με βάση το πρόγραμμα, η σορός του Χαμενεΐ θα ταφεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου στο Ιερό Ιμάμη Ρεζά στη Μασάντ, πόλη καταγωγής του.

Στις 9 Ιουλίου η κηδεία του Ανώτατου ηγέτη του Ιράν

Ο εκπρόσωπος της οντότητας που έχει οριστεί από την Ισλαμική Δημοκρατία ως «Έδρα για τον Εορτασμό της Αιματηρής Ανάληψης του Μαρτυρικού Ιμάμη της Ούμμα» ανακοίνωσε ότι οι τελετές κηδείας και ενταφιασμού του Αλί Χαμενεΐ, θα ξεκινήσουν στις 6 Ιουλίου και θα ολοκληρωθούν στις 9 Ιουλίου στο Ιερό του Ιμάμη Ρεζά στη Μασάντ. Αυτή είναι η πρώτη φορά που κυβερνητικοί αξιωματούχοι σχολιάζουν το χρονοδιάγραμμα της ταφής του Αλί Χαμενεΐ.

Η ανακοίνωση ανέφερε ότι οι σοροί των «δρ. Μεσμπάχ-αλ-Χόντα Μπαγκέρι», «Σεϊντέχ Μπουσρά Χοσεϊνί Χαμενεΐ», «Ζάχρα Χαντάντ-Αντέλ» και «Ζάχρα Μοχαμάντι Γκολπαγιγκάνι» θα μεταφερθούν επίσης μαζί με τη σορό του Χαμενεΐ. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ο χρόνος και οι λεπτομέρειες των τελετών της 8ης Ιουλίου στις πόλεις Νατζάφ και Καρμπάλα, θα ανακοινωθούν από τις ιρακινές αρχές.

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Ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε στα πρώτα δευτερόλεπτα της επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει περισσότεροι από τέσσερις μήνες από τον θάνατο του Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η σορός του δεν έχει ακόμη ενταφιαστεί.





