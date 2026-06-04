«Όταν βγήκα από κάτω από τα ερείπια, σκεφτόμουν μόνο αν είχε στοχοποιηθεί ή όχι (ο Ανώτατος ηγέτης)», είπε ο ΥΠΕΞ του Ιράν.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αποκάλυψε πως βρισκόταν στο γραφείο του Αλί Χαμενεΐ όταν ο πρώην ανώτατος ηγέτης σκοτώθηκε σε επίθεση των ΗΠΑ - Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

«Όταν βγήκα από κάτω από τα ερείπια, σκεφτόμουν μόνο αν είχε στοχοποιηθεί ή όχι (ο Ανώτατος ηγέτης)», είπε ο Αραγτσί στην Al Mayadeen που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ.

Ο Αραγτσί αφηγήθηκε πως «Όταν επέστρεψα από τις διαπραγματεύσεις της Γενεύης την Παρασκευή, πήγα στο γραφείο του (Αλί Χαμενεΐ) το Σάββατο στις 9 π.μ. για να παρουσιάσω την έκθεσή μου. Η έκθεσή μου αφορούσε στις διαπραγματεύσεις και στην ατμόσφαιρα που διαμορφώθηκε την Παρασκευή, η οποία κατέστησε την πιθανότητα πολέμου πολύ μεγαλύτερη», πρόσθεσε ο Αραγτσί.

{https://x.com/IranIntl_En/status/2062527400945102897}

«Το κτίριο όπου καθόμασταν στοχοποιήθηκε, αλλά η πτέρυγα στην οποία βρισκόμασταν παρέμεινε άθικτη», δήλωσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

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Πρόσθεσε πως «ένιωσα ότι, με βάση την κανονική διαδικασία των (καθημερινών) εργασιών, ο ηγέτης σίγουρα θα βρισκόταν στο γραφείο του. Παρόλο που η πιθανότητα πολέμου ήταν υψηλή, το πνεύμα του ηγέτη τον εμπόδισε να καταφύγει σε καταφύγιο».

{https://x.com/IranIntl_En/status/2062529904671887567}

Η δολοφονία Χαμενεΐ

«Χθες, η Πολεμική Αεροπορία επιτέθηκε με ακριβή καθοδήγηση από τη Διεύθυνση Πληροφοριών και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιτρομοκρατίας και εξουδετέρωσε τον ηγέτη του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος, Αλί Χαμενεΐ, στην Τεχεράνη» ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους την επόμενη μέρα, 1η Μαρτίου, οι Ισραηλινές Δυνάμεις.

«Η δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ είναι το αποκορύφωμα μιας συνεχιζόμενης προσπάθειας για την εξάλειψη της ανώτερης ηγεσίας του ιρανικού τρομοκρατικού άξονα καθ' όλη τη διάρκεια του «Πολέμου της Αναβίωσης», συμπεριλαμβανομένων των:

- Χασάν Νασράλα - ηγέτης της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και το μεγαλύτερο μέρος της ανώτερης ηγεσίας της Χεζμπολάχ

- Γιαχία Σινουάρ - ηγέτης της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς

- Μουχάμαντ Ντέιφ - Διοικητής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και το μεγαλύτερο μέρος της ανώτερης ηγεσίας της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς

- Μουχάμαντ αλ-Γκαμάρι - Αρχηγός του Επιτελείου του στρατού του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι] πρόσθεσε το Ισραήλ και συμπλήρωσε πως με τον τρόπο αυτό, οι IDF «έκλεισαν τον κύκλο και εξάλειψαν όλα τα ανώτερα στελέχη του ιρανικού άξονα τρομοκρατίας στους διάφορους τομείς».