Η κινητικότητα γύρω από τη Nova ICT και το σενάριο της Real Consulting, η ΔΙΑΣ, η Melissa Κίκιζας , η Alpha Asset Management, η ESMA και το T+1, η Dimand και η «απάντηση» στο gender gap

Real Consulting και Nova ICT

Έντονη κινητικότητα καταγράφεται γύρω από την επόμενη ημέρα της Nova ICT, καθώς η είσοδος της EOS Capital Partners και του Latsco Family Office στο μετοχικό της κεφάλαιο σηματοδοτεί τη διαμόρφωση νέων ισορροπιών. Η από κοινού απόκτηση ποσοστού 30% από τους δύο επενδυτές, σε συνδυασμό με την παρουσία της Ireon Technologies του ομίλου Motor Oil, συγκροτεί έναν νέο πυρήνα ισχυρών μετόχων γύρω από την εταιρεία. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η σημερινή μετοχική σύνθεση ενδέχεται να μην αποτελεί την «τελική εικόνα», καθώς αναμένονται περαιτέρω μεταβολές στις υφιστάμενες ισορροπίες. Η προοπτική αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν συνδυαστεί με τις μετοχικές διασυνδέσεις που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά πληροφορικής, αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο για ευρύτερες επιχειρηματικές ανακατατάξεις και νέα σενάρια συγκέντρωσης στον κλάδο.

Και κάπου εδώ, στο επίκεντρο των συζητήσεων στην αγορά εισέρχεται η εισηγμένη Real Consulting. Η «σύνδεσή» της με τη Nova ICT περνά μέσα από την Ireon Technologies του Γιάννη Βαρδινογιάννη. Η Ireon κατέχει άμεσα το 11,66% των δικαιωμάτων ψήφου της Real Consulting. Η συμμετοχή αυτή τοποθετεί τον ενεργειακό όμιλο μεταξύ των σημαντικών μετόχων της εισηγμένης, δημιουργώντας μια διακριτή μετοχική «γέφυρα» ανάμεσα στις δύο εταιρείες. Η σύνδεση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον υπό το πρίσμα των σημαντικών αλλαγών που έχουν συντελεστεί το τελευταίο διάστημα στη μετοχική σύνθεση της Real Consulting. Γύρω από την εισηγμένη έχει πλέον διαμορφωθεί ένας ευρύτερος πυρήνας ισχυρών επιχειρηματικών και επενδυτικών συμφερόντων, με παρουσία ορισμένων από τα πλέον αναγνωρίσιμα ονόματα της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής. Πέραν της Ireon, μεταξύ των σημαντικών μετόχων της Real Consulting εμφανίζονται η Red Arrow Holdings με ποσοστό 11,99% (Μαρινάκης), η Shub Holding Limited με 9,069% (Παπαδόπουλος), η Intracom Holdings με 7,907% (Κόκκαλης) και η OneDealer με 7,79% (Νίκος Βαρδινογιάννης), ενώ ποσοστό άνω του 5% εμφανίζεται να ελέγχει, άμεσα και έμμεσα, και ο Δημοσθένης Στασινόπουλος.

Η συγκεκριμένη μετοχική γεωγραφία δεν αρκεί, ασφαλώς, από μόνη της για να προδικάσει επιχειρηματικές κινήσεις. Αναδεικνύει, ωστόσο, ένα πλέγμα συμμετοχών και ισχυρών συμφερόντων που καθιστά τη Real Consulting έναν από τους πλέον ενδιαφέροντες πόλους στις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην ελληνική αγορά πληροφορικής. Σε κάθε περίπτωση η Real Consulting βρίσκεται σε τροχιά επέκτασης και η διοίκησή της έχει καταστήσει σαφές ότι εξετάζει νέες κινήσεις ανάπτυξης και εξαγορές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Nova ICT θα μπορούσε, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, να αποτελέσει έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στρατηγικό στόχο. Το αντικείμενό της παρουσιάζει σημαντικά σημεία συμπληρωματικότητας με το χαρτοφυλάκιο της Real Consulting, δημιουργώντας, σε ένα υποθετικό σενάριο συνένωσης, προϋποθέσεις για τη συγκρότηση ενός από τους μεγαλύτερους ελληνικούς ομίλους πληροφορικής. Ένα τέτοιο σχήμα θα αποκτούσε ισχυρό αποτύπωμα τόσο στα έργα του Δημοσίου όσο και στον ιδιωτικό τομέα, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και στα μεγάλα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ξεκαθαρίζουμε πως δεν υπάρχει γνωστή ή ανακοινωμένη συμφωνία που να οδηγεί προς μια τέτοια συναλλαγή. Ωστόσο, πληροφορίες της αγοράς επιμένουν πως οι υφιστάμενες μετοχικές διασυνδέσεις —και κυρίως ο κοινός παρονομαστής της Ireon Technologies και της Motor Oil— διατηρούν στο προσκήνιο το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης επιχειρηματικής σύγκλισης σε βάθος χρόνου.

Πόσο θα άλλαζε η Real Consulting με τη Nova ICT

Οι αριθμοί αποτυπώνουν ίσως καλύτερα από οτιδήποτε άλλο το μέγεθος μιας υποθετικής συναλλαγής. Με βάση τα στοιχεία του 2025, ο όμιλος Real Consulting εμφάνισε πωλήσεις 46,68 εκατ. ευρώ και EBITDA 8,24 εκατ. ευρώ, ενώ η Nova ICT κατέγραψε έσοδα 131,96 εκατ. ευρώ και EBITDA 15,24 εκατ. ευρώ. Σε μια απλή pro forma άθροιση —χωρίς ενδοομιλικές απαλοιφές, συνέργειες ή άλλες λογιστικές προσαρμογές— το διευρυμένο σχήμα θα εμφάνιζε έσοδα περίπου 178,64 εκατ. ευρώ και EBITDA 23,48 εκατ. ευρώ. Πρακτικά, ο κύκλος εργασιών θα ήταν σχεδόν τετραπλάσιος από εκείνον της σημερινής Real Consulting, καθώς τα έσοδα του νέου σχήματος θα ήταν περίπου 283% υψηλότερα από αυτά που εμφάνισε αυτοτελώς η εισηγμένη το 2025. Ανάλογη θα ήταν η μεταβολή και στη λειτουργική κερδοφορία. Τα EBITDA θα αυξάνονταν θεωρητικά από 8,24 εκατ. ευρώ σε 23,48 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά περίπου 185%. Με άλλα λόγια, το νέο σχήμα θα εμφάνιζε λειτουργική κερδοφορία περίπου 2,85 φορές μεγαλύτερη από εκείνη της σημερινής Real Consulting. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά το σενάριο εάν μια πιθανή συναλλαγή δομούνταν μέσω εισφοράς της Nova ICT στη Real Consulting και ανταλλαγής μετοχών.

Με 30.703.824 υφιστάμενες μετοχές, χρηματιστηριακή αξία περίπου 220,45 εκατ. ευρώ και τιμή μετοχής κοντά στα 7,18 ευρώ, μια υποθετική εισφορά της Nova ICT με αποτίμηση 121 εκατ. ευρώ, η οποία θα καλυπτόταν εξ ολοκλήρου με νέες μετοχές της Real Consulting στην τρέχουσα τιμή, θα απαιτούσε την έκδοση περίπου 16,85 εκατ. νέων μετοχών. Ο συνολικός αριθμός των μετοχών θα αυξανόταν έτσι σε περίπου 47,55 εκατ., με τους μετόχους που θα εισέφεραν τη Nova ICT να αποκτούν, θεωρητικά, περίπου το 35,4% της διευρυμένης Real Consulting. Η απλή άθροιση της σημερινής χρηματιστηριακής αξίας της Real Consulting και της υποθετικής αποτίμησης της Nova ICT θα τοποθετούσε τη θεωρητική αξία του νέου σχήματος κοντά στα 341,45 εκατ. ευρώ, πριν από οποιοδήποτε premium ή discount συναλλαγής και χωρίς να συνυπολογίζονται πιθανές συνέργειες. Η τελική κατανομή, βεβαίως, θα εξαρτιόταν από τη μετοχική σύνθεση της Nova ICT κατά τον χρόνο μιας ενδεχόμενης συναλλαγής, την αποτίμηση που θα συμφωνούνταν και τον τρόπο με τον οποίο θα δομούνταν το τίμημα.

Το δύσκολο κομμάτι μιας πιθανής συμφωνίας

Αν ένα τέτοιο σενάριο έφθανε κάποτε στο τραπέζι, η συναλλαγή κάθε άλλο παρά απλή θα ήταν. Μια ενδεχόμενη απόκτηση ή εισφορά της Nova ICT στη Real Consulting θα απαιτούσε εκτεταμένη προεργασία από τη διοίκηση της εισηγμένης και προσωπικά από τη CEO, Διονυσία-Άννα Καρατζά. Ένας στρατηγικός επενδυτής θα έπρεπε να εξετάσει με ιδιαίτερη προσοχή την ποιότητα και την επαναληψιμότητα των εσόδων, το πραγματικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων, τις κοινοπρακτικές σχέσεις, τις υπεργολαβίες, τις τροποποιήσεις συμβάσεων και κάθε δυνητική μελλοντική υποχρέωση που συνδέεται με μεγάλα δημόσια και συγχρηματοδοτούμενα έργα. Το ίδιο κρίσιμο θα ήταν να αποσαφηνιστεί το normalized EBITDA και, κυρίως, κατά πόσο η υψηλή κερδοφορία της τελευταίας περιόδου μπορεί να διατηρηθεί όταν υποχωρήσει η ένταση του επενδυτικού κύκλου του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η σημαντική έκθεση της Nova ICT σε έργα με «έντονο δημόσιο και θεσμικό ενδιαφέρον» καθιστά έναν τέτοιο έλεγχο ακόμη πιο απαιτητικό. Σε μια πραγματική διαδικασία due diligence, τα δύσκολα ερωτήματα δεν θα αφορούσαν μόνο τους αριθμούς, αλλά και το ιστορικό πίσω από τις συμβάσεις, τον τρόπο συγκρότησης των κοινοπρακτικών σχημάτων, τις επιλογές υπεργολάβων, την πορεία εκτέλεσης των έργων και τις ενδεχόμενες εκκρεμότητες που θα μπορούσαν να εμφανιστούν σε μεταγενέστερο χρόνο. Και σε αυτό το επίπεδο, ο άνθρωπος που εκ των πραγμάτων θα καλούνταν να δώσει τις περισσότερες και πιο ουσιαστικές απαντήσεις θα ήταν ο CEO της Nova ICT, Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο τη διαδρομή, τις επιλογές και τις ισορροπίες πίσω από το χαρτοφυλάκιο των μεγάλων έργων της εταιρείας. Υπό αυτό το πρίσμα, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η διαδικασία που προηγήθηκε της εισόδου των νέων επενδυτών. Δεν έχει γίνει δημόσια γνωστό αν ο Νικόλας Χρυσανθόπουλος, Senior Partner της EOS Capital Partners, και ο Νικόλαος Βουτυχτής, Chief Investment Officer του Latsco Family Office, ζήτησαν από τη διοίκηση της Nova ICT και προσωπικά από τον Αλέξανδρο Μπρέγιαννη να τους επικουρήσει σε έναν αντίστοιχου βάθους νομικό, οικονομικό και forensic έλεγχο στο σύνολο του ιστορικού χαρτοφυλακίου έργων.

ΔΙΑΣ: Αύξηση εσόδων και κερδών το 2025

Ανοδική πορεία κατέγραψαν τα οικονομικά μεγέθη της ΔΙΑΣ το 2025, με την εταιρεία να εμφανίζει αύξηση εσόδων και κερδοφορίας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 20,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13,4% έναντι του 2024, ενώ ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 18,96 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 13,6%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 10,07 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 11,9%, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 9,98 εκατ. ευρώ, από 8,99 εκατ. ευρώ το 2024, ενισχυμένα κατά 11,1%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους έφθασαν τα 7,66 εκατ. ευρώ, έναντι 6,95 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας άνοδο 10,2%. Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια της ΔΙΑΣ αυξήθηκαν κατά 5,8%, στα 36,65 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε στα 40,59 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 6,1%. Η λογιστική αξία ανά μετοχή ανήλθε στα 50,28 ευρώ, από 47,51 ευρώ το 2024, ενώ ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE) διαμορφώθηκε στο 27,2%. Για το 2026, η διοίκηση αναμένει συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας, με την εκτίμηση ότι ο αριθμός των συναλλαγών που θα διακινηθούν μέσω της ΔΙΑΣ θα προσεγγίσει τα 620 εκατ. Η στρατηγική για την τρέχουσα περίοδο επικεντρώνεται στην περαιτέρω ανάπτυξη των ηλεκτρονικών και άμεσων πληρωμών, καθώς και στη διεύρυνση της διασυνοριακής λειτουργικότητας μέσω της διασύνδεσης με ευρωπαϊκά συστήματα πληρωμών.

Η Melissa Κίκιζας

Με ενισχυμένη λειτουργική εικόνα και βελτιωμένη κερδοφορία προ φόρων, παρά την κάμψη των πωλήσεων, έκλεισε το 2025 για τη Melissa Κίκιζας. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 137,7 εκατ. ευρώ, έναντι 153,6 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας υποχώρηση της τάξης του 10%. Η πτώση αυτή, σύμφωνα με τη διοίκηση, δεν αντανακλά απώλεια μεριδίων ή εξασθένηση της εμπορικής δυναμικής της Melissa Κίκιζας, αλλά συνδέεται κυρίως με τη σημαντική αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του ελαιολάδου. Η χαμηλότερη πορεία των πωλήσεων, πάντως, δεν ανέκοψε τη βελτίωση της κερδοφορίας προ φόρων. Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου αυξήθηκαν στα 10,45 εκατ. ευρώ, από 9,04 εκατ. ευρώ το 2024, εξέλιξη που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων, μετά τον περιορισμό του δανεισμού. Σε επίπεδο εταιρείας, η άνοδος ήταν ακόμη μεγαλύτερη, με τα κέρδη προ φόρων να φθάνουν τα 10,57 εκατ. ευρώ, έναντι 8,61 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου υποχώρησαν στα 7,85 εκατ. ευρώ από 8,55 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 7,98 εκατ. ευρώ, έναντι 8,24 εκατ. ευρώ το 2024. Ιδιαίτερη σημασία έχει η αποκλιμάκωση του δανεισμού και η ενίσχυση των ταμειακών ροών. Τα δάνεια και οι υποχρεώσεις από μισθώσεις μειώθηκαν κατά περίπου 34% σε επίπεδο Ομίλου και κατά 32% σε επίπεδο εταιρείας. Την ίδια ώρα, οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου υπερδιπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 18,76 εκατ. ευρώ, από 7,21 εκατ. ευρώ το 2024, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική ευελιξία της Melissa Κίκιζας. Στο μέτωπο των επενδύσεων, η εταιρεία διατήρησε υψηλές ταχύτητες, συνεχίζοντας το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και επέκτασης των παραγωγικών εγκαταστάσεών της στη Λάρισα και στα Χανιά. Οι σχετικές επενδυτικές δαπάνες ξεπέρασαν τα 7,5 εκατ. ευρώ μέσα στο 2025, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας. Για τη χρήση του 2025 προβλέπεται διανομή μερίσματος ύψους 1,014 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 2 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2024. Τέλος, σε σχέση με το 2026, η διοίκηση της Melissa Κίκιζας περιγράφει ένα σύνθετο και ιδιαίτερα ευμετάβλητο επιχειρηματικό περιβάλλον, ωστόσο παρά τις αβεβαιότητες, εμφανίζεται αισιόδοξη για την πορεία της εταιρείας, εκτιμώντας ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών μεγεθών και συνέχιση των αναπτυξιακών επενδύσεων.

Dimand: Οι συμβάσεις των CFO και COO

Δύο από τις πλέον νευραλγικές θέσεις στην ανώτατη διοίκηση της Dimand βρίσκονται στα χέρια γυναικών, οι οποίες συμμετέχουν και στον στενό πυρήνα λήψης αποφάσεων της εισηγμένης. Πρόκειται για την Άννα Χαλκιαδάκη, Chief Financial Officer (CFO), και την Όλγα Ίτσιου, Chief Operating Officer (COO), αμφότερες εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Dimand δημοσιοποίησε χθες την απόφαση που ρυθμίζει το καθεστώς των αποδοχών τους. Για την Άννα Χαλκιαδάκη προβλέπεται μηνιαίος μεικτός μισθός 15.288,88 ευρώ, πλέον επιδομάτων, με τις ετήσιες σταθερές μεικτές αποδοχές να διαμορφώνονται περίπου στις 215.000 ευρώ. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα ετήσιου μπόνους βάσει στόχων και πρόσθετες παροχές. Σύμφωνα με ανεξάρτητη αξιολόγηση της KPMG, οι αποδοχές της κινούνται εντός των δεδομένων της αγοράς για αντίστοιχες θέσεις CFO. Ελαφρώς υψηλότερη είναι η μηνιαία αμοιβή της Όλγας Ίτσιου, στα 15.644,44 ευρώ πλέον επιδομάτων, με τις ετήσιες σταθερές μεικτές αποδοχές της να προσεγγίζουν τις 220.000 ευρώ. Ως COO εποπτεύει, μεταξύ άλλων, την Τεχνική και Εμπορική Διεύθυνση, το Facility Management και τη διαχείριση μονάδων φιλοξενίας. Συνολικά, οι σταθερές μεικτές αποδοχές των δύο στελεχών προσεγγίζουν τις 435.000 ευρώ ετησίως, χωρίς μπόνους και πρόσθετες παροχές. Σε μια επιχειρηματική πραγματικότητα όπου οι γυναίκες εξακολουθούν να διεκδικούν ισότιμη πρόσβαση στις θέσεις εξουσίας και στις υψηλότερες μισθολογικές βαθμίδες, η παρουσία δύο γυναικών σε τόσο νευραλγικούς ρόλους στην Dimand έχει τη δική της σημασία. Αναμφίβολα η μείωση του gender gap δεν μετριέται μόνο από το πόσες γυναίκες βρίσκονται μέσα σε μια εταιρεία, αλλά και από το πόσες φτάνουν εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις — και αμείβονται ανάλογα με την ευθύνη που αναλαμβάνουν.

Euromedica: Ομολογιακό δάνειο 3,7 εκατ. ευρώ

Νέα χρηματοδοτική «ένεση» ύψους 3,7 εκατ. ευρώ δρομολογείται για τη Euromedica, μέσω της έκδοσης κοινού, ανεξασφάλιστου ομολογιακού δανείου, το οποίο θα καλυφθεί από τη Healthcare Investors II (Greece) LLC. Η νέα χρηματοδότηση είναι η δεύτερη που λαμβάνει η Euromedica από τη Healthcare Investors II (Greece) LLC μέσα σε διάστημα μόλις τριών μηνών. Τον περασμένο Απρίλιο είχε προηγηθεί ομολογιακό δάνειο ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, επίσης με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας. Έτσι, οι δύο χρηματοδοτήσεις ανεβάζουν το συνολικό ποσό στα 5,2 εκατ. ευρώ. Η Healthcare Investors II (Greece) LLC είναι η μοναδική μέτοχος της EMD Holdings S.à r.l., η οποία κατέχει ποσοστό 70,11% του μετοχικού κεφαλαίου της Euromedica. Ως εκ τούτου, η χρηματοδότηση συνιστά συναλλαγή με συνδεδεμένο μέρος και υπάγεται στο ειδικό πλαίσιο που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Η ESMA για το T+1

Σε μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώνονται οι χρηματιστηριακές συναλλαγές προχωρά η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις 11 Οκτωβρίου 2027, καθώς οι ευρωπαϊκές αγορές θα περάσουν στο νέο σύστημα διακανονισμού T+1. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Αν ένας επενδυτής αγοράσει ή πουλήσει μετοχές τη Δευτέρα, με το T+1 η συναλλαγή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και διακανονιστεί την Τρίτη. Δηλαδή, μέσα σε μία εργάσιμη ημέρα από την πραγματοποίησή της. Με το σημερινό σύστημα T+2, ο διακανονισμός γίνεται κατά κανόνα δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη συναλλαγή. Η αλλαγή μπορεί να φαίνεται μικρή, όμως για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται πίσω από κάθε χρηματιστηριακή συναλλαγή είναι σημαντική. Τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρείες, brokers, θεματοφύλακες και άλλοι φορείς θα έχουν πλέον λιγότερο χρόνο για να ανταλλάξουν στοιχεία, να επιβεβαιώσουν τις συναλλαγές, να διορθώσουν πιθανά λάθη και να ολοκληρώσουν τον διακανονισμό. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) κάλεσε εκ νέου χθες την ευρωπαϊκή αγορά να επιταχύνει την προετοιμασία της ήδη από το 2026, επενδύοντας κυρίως στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών και στην αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων. Η πρώτη κρίσιμη ημερομηνία είναι η 7η Δεκεμβρίου 2026, όταν θα πρέπει να έχουν βελτιωθεί βασικές διαδικασίες που πραγματοποιούνται αμέσως μετά από μια συναλλαγή. Η πλήρης μετάβαση στο T+1 θα ακολουθήσει στις 11 Οκτωβρίου 2027.

Η Alpha Asset Management

Η Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ κατέγραψε αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων της κατά 25% το 2025, με τη συνολική ενίσχυση του ενεργητικού να ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ. Η εταιρεία, υπό τη διοίκηση του Αλέξη Πιλάβιου και του Παναγιώτη Αντωνόπουλου, παρουσίασε αύξηση μεγεθών τόσο στα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια όσο και στη διαχείριση θεσμικών χαρτοφυλακίων. Ειδικότερα, το ενεργητικό των Alpha Αμοιβαίων Κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 27%, στα 6,302 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, από 4,974 δισ. ευρώ το 2024. Αντίστοιχα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια των θεσμικών χαρτοφυλακίων ενισχύθηκαν κατά 19%, φθάνοντας το 1,161 δισ. ευρώ, έναντι 976 εκατ. ευρώ. Το μερίδιο της εταιρείας στην ελληνική αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 21,41%. Η μεταβολή των υπό διαχείριση κεφαλαίων αποτυπώθηκε και στα οικονομικά αποτελέσματα. Τα έσοδα από προμήθειες διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών υπεραπόδοσης, αυξήθηκαν κατά 34%, στα 72,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά έσοδα προμηθειών ανήλθαν σε 37,67 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 37%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 32,47 εκατ. ευρώ, από 24,07 εκατ. ευρώ το 2024, και τα ίδια κεφάλαια στα 79,75 εκατ. ευρώ.

Για το 2026, η Alpha Asset Management προβλέπει αυξημένους στόχους πωλήσεων και τη δημιουργία νέων αμοιβαίων κεφαλαίων. Παράλληλα, μετά τη λήψη άδειας λειτουργίας ως εταιρεία διαχείρισης οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, προχωρά στον σχεδιασμό σύστασης Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων, με την ολοκλήρωση του σχεδίου να αναμένεται εντός του έτους.