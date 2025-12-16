Μέχρι το τέλος του 2025 αναμένονται 120 εκατ. συναλλαγές IRIS συνολικής αξίας 11 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4,5 δισ. ευρώ θα προέρχονται από το IRIS Commerce.

Η ΔΙΑΣ παρουσίασε το εθνικό έργο «IRIS Παντού», μια πρωτοβουλία που καθιστά τις άμεσες πληρωμές Account to Account διαθέσιμες σε κάθε φυσικό και ηλεκτρονικό σημείο πώλησης στην Ελλάδα, τοποθετώντας τη χώρα στην πρώτη θέση της Ευρώπης ως προς την καθολική αποδοχή άμεσων πληρωμών μέσα σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα. Κατά την παρουσίαση, η διευθύνουσα σύμβουλος της ΔΙΑΣ, Σταυρούλα Καμπουρίδου, ανέδειξε τον ρόλο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ως κρίσιμου κρίκου στο οικοσύστημα των πληρωμών, τονίζοντας ότι η σωστή ενημέρωση, η κατανόηση και η εμπιστοσύνη αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για να ενσωματωθεί μια εθνική υποδομή στην καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων.

Η ΔΙΑΣ έχει εξελιχθεί σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών πανευρωπαϊκών προδιαγραφών και σε βασικό τεχνολογικό πυλώνα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, με στρατηγικά προτάγματα τη σταθερότητα, την καινοτομία και την αξιοπιστία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας, εντός του 2025 μέσω των διατραπεζικών υπηρεσιών της αναμένεται να διεκπεραιωθούν περίπου 540 εκατ. συναλλαγές, συνολικής αξίας 520 δισ. ευρώ.

Στο επίκεντρο αυτής της μετάβασης βρίσκεται το IRIS, το ενιαίο ελληνικό οικοσύστημα άμεσων πληρωμών, το οποίο καλύπτει πληρωμές από άτομο σε άτομο, πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και πληρωμές σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα. Το νέο ορόσημο για την υπηρεσία έρχεται την 1η Δεκεμβρίου 2025, οπότε το IRIS Commerce θα είναι διαθέσιμο σε κάθε POS και σε κάθε e-shop της χώρας. Ήδη, σούπερ μάρκετ, εστιατόρια και φαρμακεία καταγράφουν τα υψηλότερα επίπεδα συναλλαγών IRIS Commerce στο φυσικό σημείο πώλησης.

Τα πρώτα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη δυναμική των άμεσων πληρωμών στην Ελλάδα. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου, οι άμεσες πληρωμές αντιστοιχούν στο 40% των μεταφορών πίστωσης, ποσοστό αισθητά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που ανέρχεται στο 26,4%. Μέχρι το τέλος του 2025 αναμένονται 120 εκατ. συναλλαγές IRIS συνολικής αξίας 11 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4,5 δισ. ευρώ θα προέρχονται από το IRIS Commerce. Στο IRIS P2P είναι εγγεγραμμένοι 4,25 εκατ. χρήστες με έως 500.000 συναλλαγές ημερησίως, ενώ στο IRIS P2Pro συμμετέχουν περίπου 580.000 επαγγελματίες, με έως 15.000 συναλλαγές την ημέρα. Ιδιαίτερα υψηλή είναι η χρήση της υπηρεσίας από φυσικοθεραπευτές, οδοντιάτρους, δερματολόγους και μηχανικούς. Παράλληλα, το IRIS Commerce έχει ήδη παρουσία σε 1,2 εκατ. POS και 70.000 ηλεκτρονικά καταστήματα.

Για τους εμπόρους, το IRIS προσφέρει ανταγωνιστική τιμολόγηση σε σχέση με άλλους τρόπους πληρωμής, ποιότητα υπηρεσίας που διασφαλίζεται από έναν ελληνικό πάροχο και, από το 2026, άμεση πίστωση. Για τους καταναλωτές, οι πληρωμές πραγματοποιούνται εύκολα μέσω mobile banking, με άμεση εκτέλεση και επιβεβαίωση, υψηλό επίπεδο ασφάλειας και μηδενικά ποσοστά απάτης, καθώς και ενιαία εμπειρία πληρωμής σε μικρά καταστήματα, μεγάλες αλυσίδες και ηλεκτρονικά καταστήματα.

Σημαντικό στοιχείο της φιλοσοφίας του IRIS Commerce αποτελεί η κοινή λογική με την υπηρεσία RF/QR της ΔΙΑΣ, καθώς και οι δύο βασίζονται στη χρήση QR code ως σημείο εισόδου για την πληρωμή. Παρότι πρόκειται για διακριτές υπηρεσίες, μοιράζονται την ίδια απλή, γρήγορη και οικεία εμπειρία χρήστη, μειώνοντας την πολυπλοκότητα και ενισχύοντας την υιοθέτηση των ψηφιακών πληρωμών.

Το IRIS P2Pro αφορά πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις και προϋποθέτει ενεργοποίηση τόσο από τον πελάτη όσο και από τον επαγγελματία μέσω της τράπεζάς τους, με ημερήσιο όριο 500 ευρώ ανά ιδιώτη, το οποίο αναμένεται να αυξηθεί στα 1.000 ευρώ. Αντίθετα, το IRIS Commerce απευθύνεται σε επιχειρήσεις με νομική προσωπικότητα, δεν απαιτεί εγγραφή από τον πληρωτή και δεν προβλέπει όριο ποσού ούτε για τον καταναλωτή ούτε για την επιχείρηση.

Η Πολιτεία, μετά την καθιέρωση της υποχρεωτικής αποδοχής καρτών μέσω POS, προχώρησε την περίοδο 2024-2025 σε στοχευμένες παρεμβάσεις για τις άμεσες πληρωμές, εφαρμόζοντας την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, με τις κάρτες να παραμένουν και τις άμεσες πληρωμές να προστίθενται, διευρύνοντας τις επιλογές για πολίτες και επιχειρήσεις. Για το επόμενο διάστημα, η ΔΙΑΣ σχεδιάζει περαιτέρω βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήστη, αύξηση των ορίων στα 1.000 ευρώ για τις υπηρεσίες P2P και P2Pro από τις 15 Ιανουαρίου 2026, καθώς και την ένταξη του IRIS στο ευρωπαϊκό δίκτυο EuroPA, αρχικά με την υπηρεσία P2P, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026. Όπως τονίστηκε, το «IRIS Παντού» δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη μέσο πληρωμής, αλλά ένα ουσιαστικό βήμα προς τη διαμόρφωση μιας κοινής ελληνικής ψηφιακής «γλώσσας πληρωμών» για πολίτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις.