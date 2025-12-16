Πριν από τα Χριστούγεννα αναμένεται η μεγάλη ετήσια φορολοταρία, η οποία μοιράζει χρηματικά έπαθλα έως και 100.000 ευρώ σε φορολογούμενους που πραγματοποιούν τις καθημερινές τους συναλλαγές με ηλεκτρονικό χρήμα.

Όπως συμβαίνει παραδοσιακά σε αυτές τις κληρώσεις, τα ποσά αυτά είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα, ενώ οι νικητές ενημερώνονται άμεσα μέσω μηνύματος στη θυρίδα τους στο myAADE, καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Τα κέρδη πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, ενώ όσοι κληρωθούν χωρίς να έχουν δηλώσει IBAN, θα έχουν προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης για να τον καταχωρίσουν.

Στις δημόσιες κληρώσεις συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, με ΑΦΜ στην Ελλάδα, τα οποία πραγματοποιούν συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος, για το οποίο έχει λήξει η προθεσμία υποβολής.

Προσοχή! Από τη μεγάλη ετήσια φορολοταρία θα εξαιρεθούν φορολογούμενοι που έχουν ήδη κερδίσει έπαθλα των 50.000 ευρώ στις μηνιαίες κληρώσεις της χρονιάς.

Ποιοι παίρνουν διπλούς λαχνούς

Το ανώτατο όριο συναλλαγών που λαμβάνονται υπόψη ανέρχεται σε 10.000 ευρώ ανά μήνα και ανά συμμετέχοντα.

Για κάθε ένα ευρώ που δαπανάται με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής αντιστοιχεί ένας λαχνός.

Ο αριθμός των λαχνών αυξάνεται στις εξής περιπτώσεις:

Όταν οι ηλεκτρονικές δαπάνες υπερβαίνουν το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος, οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.

Φορολογούμενοι με ετήσιο ατομικό καθαρό εισόδημα κάτω των 1.000 ευρώ, καθώς και όσοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης, λαμβάνουν διπλάσιους λαχνούς για κάθε ευρώ δαπάνης, χωρίς επιπλέον προσαυξήσεις.

Για κάθε προστατευόμενο τέκνο, οι λαχνοί προσαυξάνονται κατά 50%.

Φορολογούμενοι με ετήσιο ατομικό καθαρό εισόδημα ίσο ή άνω των 60.000 ευρώ λαμβάνουν έναν λαχνό ανά ευρώ δαπάνης, χωρίς καμία προσαύξηση.

Ως μηνιαίο εισόδημα υπολογίζεται το 1/12 του ετήσιου καθαρού εισοδήματος, φορολογούμενου ή απαλλασσόμενου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η διαφορά τεκμηρίων.