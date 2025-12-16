Η ΑΕΚ θα έχει σύμμαχό της τον κόσμο της, που αναμένεται να γεμίσει την «OPAP Arena».

Ο ΑΝΤ1 την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στις 22:00 φιλοξενεί ζωντανά τον αγώνα για την έκτη αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Κραϊόβα.

Η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να διευρύνει το εντυπωσιακό νικηφόρο σερί της και να κλείσει με ιδανικό τρόπο τις υποχρεώσεις της στη League Phase, απέναντι στην Κραϊόβα. Δύο μεγάλες εκτός έδρας νίκες κόντρα σε Φιορεντίνα και Σαμσουνσπόρ έφεραν την Ένωση στην 4η θέση της βαθμολογίας, με πλεονέκτημα για την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, που τρέχει ένα σερί οκτώ διαδοχικών νικών σε όλες τις διοργανώσεις, σε περίπτωση που μείνει εντός της τελικής οκτάδας της κατάταξης, θα αποφύγει την ενδιάμεση πλέι-οφ φάση και θα αγωνιστεί ξανά τον Μάρτιο στους αγώνες, που θα κρίνουν την πρόκριση στα προημιτελικά. Πέρα από την καλή αγωνιστική της κατάσταση, η ΑΕΚ θα έχει σύμμαχό της τον κόσμο της, που αναμένεται να γεμίσει την «OPAP Arena» για να ενισχύσει την ομάδα στην προσπάθειά της να πάρει το τρίποντο. Η ρουμανική ομάδα έρχεται στην Αθήνα για να παίξει τα ρέστα της για πρόκριση, καθώς βρίσκεται στην 23η θέση με 7 βαθμούς.

Στην περιγραφή της αναμέτρησης, η οποία εκτός από τον ΑΝΤ1 θα προβληθεί ταυτόχρονα στο antenna.gr/football και στο ΑΝΤ1+, θα είναι ο Μανώλης Σφακάκης και ο Αλέξης Σπυρόπουλος και ο Μιχάλης Τσίγκρης θα μεταφέρει στους τηλεθεατές το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.

Οι τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο κλίμα του ματς με την Pre-Game εκπομπή που θα μεταδοθεί στις 21:30 στον ΑΝΤ1 και στο antenna.gr/football, σε απευθείας σύνδεση με την «OPAP Arena» και να παρακολουθήσουν δηλώσεις από παίκτες και προπονητές των δύο αντιπάλων, αλλά και όλο το ρεπορτάζ λίγο πριν την σέντρα του αγώνα. Καλεσμένος θα είναι ο Μελέτης Ηλίας, που θα δώσει τη δική του οπτική για τον αγώνα της αγαπημένης του ομάδας.

Στις 24:00 έρχεται στον ΑΝΤ1 η εκπομπή «The Football Show», με εκτενές ρεπορτάζ από τη Νέα Φιλαδέλφεια και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Η Αριάνα Παπαγιάννη και ο Γρηγόρης Ατρείδης θα έχουν μαζί τους στο στούντιο τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, για τον σχολιασμό και την ανάλυση της τελευταίας αναμέτρησης των κιτρινόμαυρων στη League Phase. Τα καλύτερα στιγμιότυπα του αγώνα και φυσικά όλα τα γκολ της βραδιάς από το UEFA Conference League.

Τη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπών και μεταδόσεων έχει μία έμπειρη και δυναμική ομάδα που αποτελείται από τους: Γιώργο Τριανταφυλλίδη, Λίτσα Ιωάννου, Μανώλη Μανή, Αλέξανδρο Ξενικάκη, Γιώργο Σπανουδάκη, Βασίλη Πλακογιάννη, Μιχάλη Τσίγκρη, Θωμά Μίχο, Γιώργο Ανανίδα, Τερέζα Κουίκ και Βασίλη Παπαδόπουλο.