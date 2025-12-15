Τι απαντά το περιβάλλον του γνωστού τραγουδιστή μετά τις καταγγελίες για ασέλγεια.

Κατηγορηματικά αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης πασίγνωστος Έλληνας τραγουδιστής, μετά τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για επικείμενη μήνυση εις βάρος του από άνδρα που δραστηριοποιείται επίσης στον καλλιτεχνικό χώρο.

Σύμφωνα με όσα προβλήματα στο δελτίο ειδήσεων του STAR, ο δημοφιλής καλλιτέχνης διαψεύδει πλήρως τις φερόμενες καταγγελίες, τονίζοντας πως δεν έχει καμία σχέση με όσα του αποδίδονται και δίνοντας τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα. Από το περιβάλλον του επισημαίνεται ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει κατατεθεί επίσημη καταγγελία και ότι δεν έχει γίνει γνωστό το ακριβές περιεχόμενό της.

Την ίδια ώρα, ο καταγγέλλων φέρεται να υποστηρίζει πως διαθέτει μάρτυρες που μπορούν να στηρίξουν τους ισχυρισμούς του, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο και για απαίτηση χρηματικής αποζημίωσης. Παράλληλα, αναφέρεται πως ενδέχεται να υπάρξει και δεύτερη νομική κίνηση από άλλο πρόσωπο.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ευαίσθητη, καθώς –αν προχωρήσει σε δικαστικό επίπεδο– αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και δημόσια συζήτηση, θυμίζοντας περιπτώσεις του κινήματος #MeToo που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τον καλλιτεχνικό χώρο. Μέχρι στιγμής, από τη δισκογραφική εταιρεία του τραγουδιστή δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση, ενώ το επαγγελματικό του πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά.

Τι δήλωσε ο Λιάγκας για τον τραγουδιστή

Ύστερα από την αποκάλυψη που έκανε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα γίνει καταγγελία εις βάρος του γνωστού τραγουδιστή, ο Γιώργος Λιάγκας έφερε σήμερα στο φως της δημοσιότητας κάποιες πληροφορίες για την υπόθεση. Όπως ανέφερε ο παρουσιαστής, ο τραγουδιστής είναι «πολύ μεγάλο όνομα» και υπάρχουν τουλάχιστον δύο άνθρωποι, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να καταγγείλουν ασέλγεια από τον γνωστό τραγουδιστή προς αυτούς.

«Είναι άντρες και είναι και αυτοί καλλιτέχνες. Ο ένας είναι τραγουδιστής και ο άλλος είναι μουσικός. Δεν σημαίνει ότι έχουν συνεργαστεί με τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Απλώς οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι κάποια στιγμή συναντήθηκαν οι δρόμοι τους. Μάλιστα, ο ένας εξ αυτών ισχυρίζεται ότι μετά την καταγγελία που θα γίνει, πιθανόν εντός της βδομάδας, δεν το ξέρω αυτό, θα βγάλει και μάρτυρες που να πιστοποιήσουν το γεγονός» πρόσθεσε ο Γιώργος Λιάγκας. «Προσέξτε, δεν ξέρω αν οι μάρτυρες είναι αυτόπτες μάρτυρες ή είναι μάρτυρες που έμαθαν από πρώτο χέρι τα όσα θα καταγγελθούν εναντίον του συγκεκριμένου τραγουδιστή» θέλησε να επισημάνει στη συνέχεια.

