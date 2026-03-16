Formula 1 - Τα μονοθέσια δίνουν επόμενο ραντεβού, στην πίστα της Σουζούκα της Ιαπωνίας, την Κυριακή 29 Μαρτίου

Το 2ο φετινό Grand Prix του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της Formula 1, που διεξήχθη την Κυριακή 15 Μαρτίου, στην ιστορική πίστα της Σαγκάης στην Κίνα, προσέφερε έντονο θέαμα και μεγάλες ανατροπές.

Ο νεότερος poleman στην ιστορία του θεσμού, Κίμι Αντονέλι, κατέκτησε την πρώτη του νίκη, σε έναν συναρπαστικό αγώνα που μεταδόθηκε ζωντανά, αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+ (https://www.antennaplus.gr) και ετεροχρονισμένα από τον ΑΝΤ1. Στη 2 η θέση τερμάτισε ο Τζορτζ Ράσελ, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Λιούις Χάμιλτον.

Η εκπομπή «Formula 1 Show», με τους Τάκη Πουρναράκη, Πάνο Σεϊτανίδη και Μαρία Θωμά, που προηγήθηκε του αγώνα, μετέφερε τον παλμό της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, με πολλά αποκλειστικά θέματα.

Μεταξύ άλλων, ο δοκιμαστής της Scuderia Ferrari στη Formula 1 και οδηγός της εταιρείας στους αγώνες αντοχής, Αντόνιο Τζιοβινάτσι, μίλησε αποκλειστικά στον Πάνο Σεϊτανίδη για την καριέρα του στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αλλά και για τη συνεργασία του με τον Κίμι Ράικονεν.

Επιπλέον, ο θρυλικός Μάριο Αντρέτι, Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 1978, μίλησε για το φιλόδοξο εγχείρημα της Cadillac στη Formula 1 — και όχι μόνο.

Επίσης, επισκεφθήκαμε τα μουσεία της ιταλικής εταιρείας στο Maranello και τη Modena και μιλήσαμε με τον διευθυντή τους, Μικέλε Πινιάτι Μοράνο, για όσα μπορεί να δει κανείς σε αυτούς τους δύο… ναούς της αυτοκίνησης.

Μετά το τέλος της εκπομπής «Formula 1 Show», η δράση συνεχίστηκε με το «Formula 1 Stories» αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, όπου οι Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης παρουσίασαν τη συναρπαστική ιστορία της διάσημης «χαλικοπαγίδας» στην είσοδο των πιτ.

Εκεί, το 2007, ο Λιούις Χάμιλτον, πρωτάρης τότε στη Formula 1, «κόλλησε» και έχασε μια νίκη που θα μπορούσε να αλλάξει την ιστορία του πρωταθλήματος.

Όσα έγιναν στο 2ο Grand Prix στην Κίνα την Κυριακή 15 Μαρτίου

Ο οδηγός της Mercedes, Κίμι Αντονέλι, έγινε το Σάββατο ο νεότερος poleman στην ιστορία του θεσμού και την Κυριακή κέρδισε το πρώτο του Grand Prix στην Κίνα.

Η προηγούμενη φορά που Ιταλός οδηγός είχε κερδίσει αγώνα της Formula 1 ήταν το 2006, όταν ο Τζιανκάρλο Φιζικέλα θριάμβευσε στο Grand Prix της Μαλαισίας.

Όπως και στην πρεμιέρα της σεζόν, τα πρώτα στάδια του Grand Prix της Κίνας, περιλάμβαναν μια εξαιρετική μάχη στην κορυφή μεταξύ των οδηγών της Ferrari και της Mercedes.

Ωστόσο, ο Αντονέλι παρέμεινε ψύχραιμος και εκμεταλλεύτηκε την επανεκκίνηση μετά την πρώτη περίοδο αυτοκινήτου ασφαλείας, για να απομακρυνθεί από τους Ράσελ, Χάμιλτον και Λεκλέρ, που συνέχισαν να μάχονται μεταξύ τους.

Αυτή η αντιπαράθεση είχε ως αποτέλεσμα οι τρεις τους να χάσουν σημαντικό χρόνο από τον Αντονέλι, ο οποίος αύξανε σταθερά το προβάδισμά του.

Όταν ο Τζορτζ Ράσελ κατάφερε να προσπεράσει και τις δύο Ferrari, ο Κίμι Αντονέλι διατήρησε τη διαφορά από τον teammate του.

Υπέπεσε σε ένα μικρό λάθος στους τελευταίους γύρους, μπλοκάροντας τους τροχούς του στα φρένα για τη στροφή 14, αλλά κατάφερε να παραμείνει μπροστά, εξασφαλίζοντας τελικά την πρώτη του νίκη σε Grand Prix.

Ο Κίμι Αντονέλι το πέτυχε αυτό επιλέγοντας στρατηγική ενός pit stop, μια κίνηση που ακολούθησε και ο Τζορτζ Ράσελ. Αμφότεροι εκκίνησαν με τη μέση γόμα και άλλαξαν στη σκληρή γόμα κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αυτοκινήτου ασφαλείας στον δέκατο γύρο, το οποίο εμφανίστηκε λόγω εγκατάλειψης του Λανς Στρολ.

Οι δύο οδηγοί της Mercedes διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά τα ελαστικά τους, εξαλείφοντας την ανάγκη για περαιτέρω pit stop. Η σκληρή γόμα C2 άντεξε για 46 γύρους.

Πίσω από το δίδυμο της Mercedes, οι οδηγοί της Ferrari ακολούθησαν την ίδια στρατηγική, όπως και ο Όλιβερ Μπέαρμαν, ο οποίος τερμάτισε σε μια εξαιρετική 5η θέση. Ενώ οι πρώτοι 7 που τερμάτισαν επέλεξαν όλοι στρατηγική μιας αλλαγής (από μέση σε σκληρή γόμα), ο Ιζάκ Χατζάρ τερμάτισε 8ος , χρησιμοποιώντας μια διαφορετική προσέγγιση.

Ο οδηγός της Red Bull ξεκίνησε με τη μαλακή γόμα, αλλά κατευθύνθηκε αμέσως στα pits για σκληρά ελαστικά μετά από ένα τετ-α-κε στον εναρκτήριο γύρο.

Ο Γάλλος μπήκε ξανά στα pits κατά τη διάρκεια του αυτοκινήτου ασφαλείας στον 10 ο γύρο για ένα άλλο σετ νέας σκληρής γόμας. Τα κράτησε μέχρι τον τερματισμό, εξασφαλίζοντας βαθμούς για την ομάδα του.

Τον Κίμι Αντονέλι και τον Τζορτζ Ράσελ συνόδευσε στο βάθρο ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος τερμάτισε 3ος, ακριβώς μπροστά από τον έτερο οδηγό της Ferrari, Σαρλ Λεκλέρκ. Ο Λιούις Χάμιλτον ανέβηκε για 1η φορά στο βάθρο με τα κόκκινα χρώματα. Ήταν η 10η φορά που ανέβηκε στο βάθρο στην Κίνα.

Ο επόμενος αγώνας είναι προγραμματισμένος σε δύο εβδομάδες, την Κυριακή 29 Μαρτίου, στη θρυλική πίστα της Σουζούκα για το Grand Prix της Ιαπωνίας.

Επίσης, ανακοινώθηκε, για λόγους ασφαλείας, η αναβολή των 2 Grand Prix που ήταν προγραμματισμένα για τον Απρίλιο στην εμπόλεμη ζώνη: στο Μπαχρέιν και στη Σαουδική Αραβία.

Οι αγώνες αυτοί πιθανότατα θα προγραμματιστούν εκ νέου, ίσως προς το τέλος του πρωταθλήματος, καθώς η Formula 1 έχει άλλα δύο Grand Prix στον Περσικό Κόλπο (Κατάρ και Άμπου Ντάμπι).

Ο Κίμι Αντονέλι έκλαψε στις πρώτες του δηλώσεις, με τον Ιταλό έφηβο να είναι φανερά συγκινημένος και να σκουπίζει τα δάκρυά του κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. «Είμαι άφωνος. Ειλικρινά, κοντεύω να κλάψω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ την ομάδα μου που με βοήθησε να πραγματοποιήσω αυτό το όνειρο. Είχα πει από χθες ότι ήθελα πραγματικά να φέρω την Ιταλία ξανά στην κορυφή και τα καταφέραμε σήμερα. Παρόλο που παραλίγο να πάθω… έμφραγμα προς το τέλος, με το μπλοκάρισμα στο φρενάρισμα, ήταν ένας καλός αγώνας. Δεν είχα εύκολη εκκίνηση. Μάλλον κάλυψα υπερβολικά την εσωτερική και άφησα πολύ χώρο στις Ferrari, αλλά στο τέλος ο ρυθμός ήταν καλός και καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη».

Τα μονοθέσια δίνουν επόμενο ραντεβού, στην πίστα της Σουζούκα της Ιαπωνίας, την Κυριακή 29 Μαρτίου, στις 08:00 αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+ και σε μαγνητοσκόπηση στις 16:30 στον ΑΝΤ1.

