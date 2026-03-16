«Θυμηθείτε τα λόγια μου τώρα, αν η «Μελάνια» προταθεί για Όσκαρ, θα παρουσιάσω εγώ αυτήν την βραδιά» είχε πει πρόσφατα αστειόμενος ο Τζίμι Κίμελ.

Ο Τζίμι Κίμελ ανέβηκε στη σκηνή των Όσκαρ για να παρουσιάσει το βραβείο για το Καλύτερο Ντοκιμαντέρ και το Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού μήκους. Φυσικά, η Μελάνια Τραμπ δεν θα έμενε εκτός σχολιασμού του.

Ο Τζίμι Κίμελ ξεκίνησε μιλώντας για την ιστορία του ως παρουσιαστής της τελετής: «Περιμένετε, δεν είμαι εγώ ο παρουσιαστής της βραδιάς;» είπε αστειόμενος καθώς ο ίδιος έχει παρουσιάσει τα Όσκαρ 4 φορές. Πέρυσι και φέτος τη σκυτάλη πήρε ο Κοναν Ο' Μπράιαν.

Κατά την εισαγωγή, ο παρουσιαστής άδραξε την ευκαιρία να χλευάσει μία ακόμα φορά τη Μελάνια Τραμπ, της οποίας το πρόσφατο ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Μπρετ Ράτνερ δεν έκανε καμία απολύτως αίσθηση στη σεζόν των βραβείων.

«Ακούμε πολλά για το θάρρος σε τέτοιες βραδιές, αλλά το να πεις μια ιστορία που θα μπορούσε να σε σκοτώσει επειδή την λες, είναι πραγματικό θάρρος. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν ορισμένες χώρες των οποίων οι ηγέτες δεν υποστηρίζουν την ελευθερία του λόγου, δεν έχω την ελευθερία να πω ποια», αστειεύτηκε ο κωμικός. «Ας το αφήσουμε αυτό για τη Βόρεια Κορέα και το CBS», συνέχισε.

«Ευτυχώς, για όλους μας, υπάρχει μια διεθνής κοινότητα κινηματογραφιστών αφοσιωμένων στο να λένε την αλήθεια, συχνά με μεγάλο ρίσκο, για να δημιουργούν ταινίες που μας διδάσκουν, που καταγγέλλουν την αδικία, που μας εμπνέουν να αναλάβουμε δράση. Και υπάρχουν επίσης ντοκιμαντέρ όπου περπατάς στον Λευκό Οίκο δοκιμάζοντας παπούτσια» είπε για το αυτοαναφορικό ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ.

Το «Μελάνια», που κυκλοφόρησε από τα Amazon MGM Studios στις 30 Ιανουαρίου, περιγράφει λεπτομερώς τη ζωή της Πρώτης Κυρίας στις 20 ημέρες πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ. Η ταινία έχει κερδίσει βαθμολογία αποδοχής 11% μεταξύ των κριτικών του Rotten Tomatoes.

Ο Κίμελ, χωρίς να κατονομάσει τον πρόεδρο, αναφέρθηκε ξανά κατά την παρουσίαση της κατηγορίας Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους των Όσκαρ. «Ωχ, θα τρελαθεί που η γυναίκα του δεν προτάθηκε για αυτό» αστειεύτηκε συνεχίζοντας ένα beef με τον Αμερικανό πρόεδρο, που δεν φαίνεται να έχει τελειωμό.

Ο ΝτόναλντΤραμπ, πριν τον πόλεμο στο Ιράν, συνόδευσε την Μελάνια Τραμπ στο Κέντρο Κένεντι για την πρεμιέρα της ταινίας της στις 29 Ιανουαρίου. Στη συνέχεια, αποκάλεσε τη σύζυγό του «σταρ του κινηματογράφου» σε μια ομιλία του στις 9 Μαρτίου προς τους Ρεπουμπλικάνους της Βουλής των Αντιπροσώπωνκατά τη διάρκεια της ετήσιας πολιτικής συνάντησης της κοινοβουλευτικής ομάδας. «Έχει το μεγαλύτερο... Μπορείτε να το πιστέψετε αυτό; Αυτή η ταινία ήταν καυτή και παραμένει», πρόσθεσε. «Ήταν μια καλή ταινία».

Ο Τραμπ και ο Κίμελ βρίσκονται εδώ και καιρό σε δημόσια κόντρα. Ο Τραμπ γιόρτασε την προσωρινή ακύρωση του Jimmy Kimmel Live! τον Σεπτέμβριο του 2025, μετά τα σχόλια του Κίμελ για τον εκλιπόντα ακροδεξιό σχολιαστή Τσάρλι Κερκ. Στις 8 Δεκεμβρίου 2025, λίγο αφότου εξασφάλισε συμβόλαιο στο ABC έως το 2027, ο Κίμελ προκάλεσε τον πρώην παρουσιαστή του Apprentice σε έναν διαγωνισμό ταλέντων. «Μπορεί να παίξει γκολφ, να δείρει μια πορνοστάρ και να καταστρέψει τη χώρα» είχε πει ο Κίμελ για τον Τραμπ.

Υπέροχο τρολάρισμα στη «Μελάνια»

Για την ταινία της Μελάνια Τραμπ πρόσφατα είχε σχολιάσει μέσω της εκπομπής του με εξαιρετικό χιούμορ: «Θυμηθείτε τα λόγια μου τώρα, αν η «Μελάνια» προταθεί για Όσκαρ, θα παρουσιάσω εγώ αυτήν την βραδιά», είπε με έναν μοναδικά ειρωνικό τρόπο ο Κίμελ καθώς το κοινό ζητωκραυγάζει. «Είτε μου το ζητήσουν είτε όχι. Θα επιμείνω σε αυτό. Ξέρετε πως τελειώνει αυτό έτσι; Με τη Μελάνια να κερδίζει το καλύτερο βραβείο ερμηνείας της FIFA» πρόσθεσε ο Τζίμι Κίμελ.

Σε προηγούμενο επεισόδιο του «Jimmy Kimmel Live» που προβλήθηκε πριν από την πρεμιέρα του «Μελάνια» στους κινηματογράφους, ο παρουσιαστής χαρακτήρισε την ταινία ως «δωροδοκία 75 εκατομμυρίων δολαρίων» που «έκανε η Amazon προς την Μελάνια». Στον τελευταίο του μονόλογο, ο Τζίμι Κίμελ είπε ότι το ντεμπούτο της ταινίας με τα 7 εκατομμύρια δολάρια στο box office «σημείωσε ρεκόρ. Ήταν το μεγαλύτερο άνοιγμα για ένα μη μουσικό ματαιόδοξο έργο/θρασύτατη εταιρική δωροδοκία τα τελευταία 10 χρόνια».

Ο Mr Nobody Against Putin τελικά κέρδισε το Όσκαρ για το Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους και Το All the Empty Rooms κέρδισε για το Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους.