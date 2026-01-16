Με αφορμή το Νόμπελ που πήρε από τη Ματσάδο ο Τραμπ, ο Τζίμι Κίμελ χαρίζει τα βραβεία του αλλά με ένα μικρό αντάλλαγμα.

Ο Τζίμι Κίμελ είναι ένας από τους πιο ένθερμους επικριτές του Τραμπ αλλά τώρα αποφάσισε να του κάνει όχι ένα, αλλά πολλά δώρα.

Μία προσφορά που πιστεύει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «θα δυσκολευτεί να αρνηθεί» όπως είπε ο ίδιος στο Jimmy Kimmel Live!

Αστειευόμενος για την επίσκεψη της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη, κατά την οποία του χάρισε το Νόμπελ Ειρήνης - το οποίο και ο Τραμπ αδιάντροπα αποδέχθηκε - ο Κίμελ πρότεινε έναν τρόπο ακόμα καλύτερο για να «ευχαριστήσει» τον Τραμπ.

«Εάν και μόνο αν συμφωνήσετε να αποσύρετε την ICE από τη Μινεάπολις και να την επαναφέρετε στα σύνορα εκεί όπου ανήκει, είμαι έτοιμος να σας προσφέρω ένα από τα ακόλουθα βραβεία, με τα οποία έχω τιμηθεί όλα αυτά τα χρόνια», είπε ο Κίμελ κατά τη διάρκεια του μονολόγου του την Πέμπτη. Όχι ένα όλα, συμπλήρωσε στη συνέχεια ενώ ο βοηθός του, Γκιγιέρμο Ροντρίγκεζ, έβγαλε στη σκηνή ένα καρότσι γεμάτο τρόπαια.

«Το Daytime Emmy που κέρδισα για τον καλύτερο παρουσιαστή τηλεπαιχνιδιών το 1999: Αυτό θα μπορούσε να είναι δικό σας», συνέχισε ο Κίμελ. «Ή ίσως θα προτιμούσατε το βραβείο Clio μου για τη δουλειά μου που "πουλάω σκουπίδια" σε ανθρώπους. Ή το βραβείο Webby, το πιο έγκριτο βραβείο που μπορεί να δώσει το διαδίκτυο. Ή το βραβείο Writers Guild. Αυτό είναι καλό. Μπορείτε να δείτε ότι φαίνεται ωραίο» συνέχισε απαριθμώντας και δείχνοντάς τα.

«Ή το καλύτερο απ' όλα, είμαι πρόθυμος να παραδώσω το βραβείο Soul Train Award 2015 για τον τίτλο του Λευκού Προσώπου της Χρονιάς», κατέληξε ο Τζίμι Κίμελ με την κάμερα να ζουμάρει στην πλακέτα. «Η επιλογή είναι δική σας. Θα σας τα παραδώσω προσωπικά οποιοδήποτε ή ακόμα και όλα αυτά στο Οβάλ Γραφείο με αντάλλαγμα να αφήσετε ήσυχο τον λαό της Μινεάπολις» είπε ο παρουσιαστής.

Νωρίτερα είχε δείξει τη φωτογραφία του Τραμπ να κρατάει το δώρο της Ματσάδο: μία τεράστια χρυσή κορνίζα με το βραβείο Νόμπελ και την ειδική αφιέρωση που έγραφε «παρουσιάζεται ως προσωπικό σύμβολο ευγνωμοσύνης εκ μέρους του λαού της Βενεζουέλας σε αναγνώριση της αποφασιστικής και βασισμένης σε αρχές δράσης του Προέδρου Τραμπ για την εξασφάλιση μιας ελεύθερης Βενεζουέλας».

Ο ίδιος αργότερα έγραψε στο Truth Social ότι η Ματσάδο «μού απένειμε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για το έργο που έχω κάνει. Μια τόσο υπέροχη χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού».

Ο Τζίμι Κίμελ παρατήρησε ωστόσο το τεράστιο χαμόγελο του Τραμπ και αναρωτήθηκε αν τον έχει ξαναδεί ποτέ κανείς τόσο ευτυχισμένο.

