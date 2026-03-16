Στόχος να «διώξουμε το τσιμέντο, τσούκου - τσούκου θα τα καταφέρουμε» λέει ο Χάρης Δούκας σε βίντεο στο TikTok.

«Παραδώσαμε ένα νέο πάρκο 3,8 στρεμμάτων στους κατοίκους της Ριζούπολης, στη γειτονιά της Θερμίδας», αναφέρει σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, παραθέτοντας σχετικές φωτογραφίες.

Το πάρκο όπως αναφέρει είναι μια έκταση που μέχρι χθες παρέμενε αναξιοποίητη και πλέον μετατράπηκε σε χώρο πρασίνου με 653 φυτά διαφόρων ειδών, αυτόματο πότισμα και παγκάκια για τους επισκέπτες.

{https://www.facebook.com/100095402949307/posts/778575755332516/?mibextid=wwXIfr&rdid=syDwNf3Ra25ctnj1}

Ο Χάρης Δουκας δεσμεύεται πως ο δήμος θα συνεχίσει να δημιουργεί «πράσινες ευκαιρίες» στις γειτονιές της Αθήνας, βελτιώνοντας το μικροκλίμα και την καθημερινότητα των πολιτών.

Σε σχετικό βίντεο στο Tik tok παρουσίασε και το πάρκο με στόχο να «διώξουμε το τσιμέντο, τσούκου - τσούκου θα τα καταφέρουμε» όπως λέει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης