Όσα θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο της σειράς «Να μ’ αγαπάς».
Ο Μάκης πεθαίνει μπροστά στη γυναίκα του, τον πατέρα, τα αδέλφια, τους καλεσμένους του γάμου.
Η Στυλιανή αντιμετωπίζει τη νύχτα ως χήρα και έγκυος, με μοναδικό της έρεισμα ότι το μωρό είναι καλά.
Ο Θεόφιλος καταρρέει, η Βέρα τον κρατάει και αυτή τη φορά η Εβίτα το βλέπει.
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Ο Μιχάλης συλλαμβάνεται, με μάρτυρα τον Έκτορα που ήταν εκεί για ακριβώς αυτό.
Η Σοφία, αποφασισμένη τελειώνει με τον Μιχάλη οριστικά.