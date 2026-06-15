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«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00.

Όσα θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο της σειράς «Να μ’ αγαπάς».

Ο Μάκης πεθαίνει μπροστά στη γυναίκα του, τον πατέρα, τα αδέλφια, τους καλεσμένους του γάμου.

Η Στυλιανή αντιμετωπίζει τη νύχτα ως χήρα και έγκυος, με μοναδικό της έρεισμα ότι το μωρό είναι καλά.

Ο Θεόφιλος καταρρέει, η Βέρα τον κρατάει και αυτή τη φορά η Εβίτα το βλέπει.

{https://www.youtube.com/watch?v=AHfCE73uG4g}

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