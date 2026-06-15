Η σημερινή έναρξη της εκπομπής «Στούντιο 4».

Με μία αποκάλυψη ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή του «Στούντιο 4» με τους δύο παρουσιαστές να ανακοινώνουν ότι έχουν απομείνει μόλις λίγες ημέρες μέχρι τη λήξη της φετινής σεζόν.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Δευτέρας 15 Ιουνίου, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, υποδέχθηκαν τους τηλεθεατές τους σε μία ακόμη εκπομπή, με τον παρουσιαστή να αναφέρει ότι έμειναν περίπου δέκα ημέρες μέχρι το τέλος.

«Καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα, δέκα και σήμερα. τις μετράω τις ημέρες… Δέκα πριν πούμε «γεια» για το καλοκαίρι», ανέφερε αρχικά ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, με την Νάνσυ Ζαμπέτογλου να προσθέτει:

«Όχι καλέ, πώς; Πέντε αυτή την εβδομάδα και πέντε η άλλη, δέκα και άλλες δύο, δώδεκα. Θα σας αποχαιρετήσουμε μέσα της εβδομάδας. Καλός εχόντων των πραγμάτων θα είναι Τρίτη η μέρα που θα πούμε γεια».

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Μέσα από τη στιχομυθία των δύο παρουσιαστών γίνεται σαφές ότι οι τίτλοι τέλους για φέτος θα «πέσουν» την τελευταία ημέρα του Ιουνίου.