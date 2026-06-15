Το «Dragons’ Den» επιστρέφει στους τηλεοπτικούς δέκτες.

Το «Dragons’ Den» επιστρέφει στους τηλεοπτικούς δέκτες με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη, υπό την στέγη του ΣΚΑΙ και τα γυρίσματα του νέου κύκλου έχουν ήδη ξεκινήσει.

Μέσα από την επίσημη ανακοίνωση του σταθμού, αποκαλύφθηκαν οι επτά επενδυτές που έρχονται για να κρίνουν και τα ενισχύσουν με τις γνώσεις τους στην επιχειρηματικότητα.

Η ανακοίνωση του σταθμού:

«Τι κάνει μια επιχειρηματική ιδέα να ξεχωρίζει; Είναι οι αριθμοί; Η καινοτομία; Το ένστικτο; Ή μήπως ο άνθρωπος πίσω από αυτήν;

Στον νέο κύκλο του DRAGONS’ DEN, στον ΣΚΑΪ του μοναδικού τηλεοπτικού, ψυχαγωγικού προγράμματος για την επιχειρηματικότητα, τέσσερις γνώριμοι, κορυφαίοι leaders του επιχειρείν, ο Χάρης Βαφειάς, ο Λέων Γιοχάη, η Μαρία Χατζηστεφανή και ο Γιάννης Τσιώρης, επιστρέφουν και είναι έτοιμοι να ακούσουν, να αμφισβητήσουν, να διαπραγματευτούν και, αν πειστούν, να επενδύσουν.

Μαζί τους τρεις νέοι Dragons με αξιοσημείωτη πορεία στο χώρο τους: η Ελευθερία Ζούρου, ο Αντώνης Καράτζης και ο Κώστας Χαλκιάς. Μπαίνουν δυναμικά στην dream team του Dragons’ Den για να προσφέρουν τεχνογνωσία και… κεφάλαια στους νέους επιχειρηματίες!

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Οι Dragons υπόσχονται σκληρές διαπραγματεύσεις, στρατηγικά deals και έντονες συγκινήσεις, ας τους γνωρίσουμε καλύτερα!».