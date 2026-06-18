Στα Mad VMA 2026 βρέθηκε η Χριστίνα Μπόμπα.

Η Χριστίνα Μπόμπα έδωσε το παρών στο κόκκινο χαλί των Mad VMA 2026, όπου μίλησε στους δημοσιογράφους για την προσωπική της ζωή αλλά και τη σχέση της με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον σύζυγό της, Σάκη Τανιμανίδη, τονίζοντας πως δεν εκδηλώνει αισθήματα ζήλιας σχετικά με τις ενδυματολογικές της επιλογές. Όπως αποκάλυψε, όταν η ίδια εκφράζει αμφιβολίες για το αν ένα ρούχο είναι υπερβολικά αποκαλυπτικό, εκείνος την ενθαρρύνει, διαβεβαιώνοντάς την ότι της ταιριάζει και πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Η ίδια μίλησε επίσης για τα αρνητικά σχόλια που κατά καιρούς εμφανίζονται στα social media, εξηγώντας ότι πλέον επιλέγει να μην τους δίνει σημασία. Όπως ανέφερε, συχνά ενημερώνεται από φίλους για όσα γράφονται, ωστόσο αποφεύγει να τα διαβάζει και δεν ασχολείται μαζί τους. Έπειτα από πολλά χρόνια έκθεσης στα μέσα ενημέρωσης και τις ψηφιακές πλατφόρμες, έχει συνειδητοποιήσει ότι οι απόψεις του κοινού ποικίλλουν και προτιμά να παραμένει προσηλωμένη σε όσα την εκφράζουν και την κάνουν ευτυχισμένη.

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