Γενέθλια για τη Χριστίνα Μπόμπα. Η συγκινητική ανάρτηση από το σύζυγό της, Σάκη Τανιμανίδη.

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, η Χριστίνα Μπόμπα και παρά το γεγονός ότι τα γιορτάζει μακριά από τον Σάκη Τανιμανίδη, έλαβε από εκείνον τις πιο θερμές ευχές του.

Ο επιχειρηματίας και παρουσιαστής, μέσα από μία τρυφερή ανάρτηση θέλησε να ευχηθεί δημόσια στη σύζυγό του και μητέρα των παιδιών του, καθώς μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους κοινές τους εικόνες και στιγμιότυπα.

Ο ίδιος, μίλησε για τη Χριστίνα Μπόμπα με τρυφερά λόγια, αποκαλώντας την χαρακτηριστικά ως την «μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής του».

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί δύο κόρες, ενώ φαίνεται πως είναι τα πρώτα γενέθλια που περνούν χωριστά.

«Τα πρώτα σου γενέθλια @chrismpo που είμαστε χώρια, και θα ήθελα τόσο πολύ να ήμουν εκεί. Όμως όπως ήμουν αρκετά τυχερός να έχω 11 χρόνια δίπλα σου, έτσι ξέρω πως μας περιμένουν ακόμα πολλά γενέθλια να γιορτάσουμε μαζί, αγάπη μου. Χρόνια σου πολλά, στο κορίτσι μου, τη γυναίκα μου, τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής μου», έγραψε χαρακτηριστικά ο Σάκης Τανιμανίδης στην δημοσίευσή του.

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Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, η Χριστίνα Μπόμπα δημοσίευσε μία προσωπική της φωτογραφία μέσα από τον λογαριασμό της στα social media, αναφέροντας ότι σήμερα γιορτάζει τα γενέθλιά της.

Στην εικόνα που μοιράστηκε απεικονίζεται ανάλαφρη, χαμογελαστή και λαμπερή: «Καλημέρα μου και χρόνια μου πολλά», πρόσθεσε στη λεζάντα της.