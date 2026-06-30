Η ηθοποιός μίλησε για τη διαδικασία αναδοχής παιδιού.

Σε διαδικασία αναδοχής παιδιού βρίσκεται τους τελευταίους μήνες η Ελένη Καρακάση και ο σύντροφος της, με το ζευγάρι να ακολουθεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να υποδεχθεί το νέο μέλος της οικογένειάς τους.

Η ηθοποιός σε πρόσφατη συνέντευξή της εξήγησε ορισμένες από τις διαδικασίες που χρειάστηκε να ακολουθήσουν αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι το παιδί θα έρθει στο σπίτι μόνο όταν αισθανθεί έτοιμο το ίδιο.

Σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Το πρωινό», όπου μιλώντας στο Γιώργο Λιάγκα, αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στην αναδοχή του παιδιού.

Όπως εξήγησε η ίδια και ο σύντροφός της, είναι έτοιμοι να καλωσορίσουν το νέο μέλος της οικογένειάς τους, ενώ ήδη περνούν πολύ χρόνο μαζί.

«Εμείς ακολουθήσαμε την κρατική διαδικασία, όχι την διακρατική. Δεν ήταν πολύ δύσκολο, εμείς φτάσαμε πιο γρήγορα γιατί προηγήθηκε η αίτηση αναδοχής που είχαμε κάνει. Τα παιδιά της αναδοχής είναι περισσότερα απ’ ότι της υιοθεσίας. Περίπου στα δύο χρόνια της αίτησής μας, μας ήρθε το ταίριασμα με παιδάκι της αναδοχής», εξήγησε αρχικά η ηθοποιός.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη συνέχεια, η Καρακάση ανέφερε ότι πρόκειται για ένα 8χρονο παιδί, που λόγω ηλικίας δυσκολεύεται να μεταφερθεί στο σπίτι ανάδοχης οικογένειας, ωστόσο έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα δέσιμο μεταξύ τους: «Θα μπορούσε το παιδί να έχει έρθει στο σπίτι μας από τα Χριστούγεννα. Εμείς είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε το παιδί. Δυσκολεύεται το παιδί, γιατί είναι αρκετά μεγάλο. Είναι 8 χρονών. Περνάμε πολλή ώρα μαζί. Από τη μέρα που ήρθαμε σε επαφή και γνωριστήκαμε, καταλάβαμε ότι δυσκολεύεται για διάφορους δικούς του λόγους, τους οποίους σεβόμαστε. Ακολουθούμε τους ρυθμούς του παιδιού», εξήγησε η ηθοποιός.

Με αφορμή τη συζήτηση, στάθηκε για μερικά λεπτά στη νομοθεσία και τη διαδικασία του κράτους για να εξηγήσει ότι παρά το σχετικό πρωτόκολλο επιλέγουν να δώσουν στο παιδί το χρόνο που χρειάζεται: «Υπάρχει ένα πρωτόκολλο που λέει ότι το παιδί μέσα σε δέκα συναντήσεις ή μέσα σε έναν μήνα να έρθει στο σπίτι σου, αλλά πρέπει να πάμε και με το δικό του χρόνου, που για εμένα, είναι το πιο σημαντικό. Περνάμε αρκετό χρόνο μαζί. Δεν κοιμάται ακόμη σπίτι μας. Δεν είναι έτοιμη. Έρχεται στο θέατρο, τρελαίνεται».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, αναφέρθηκε στην επαγγελματική της καριέρα και στη συμβουλή που δέχθηκε να μην πάρει το παιδί στο θέατρο καθώς είναι πιθανό να τρομοκρατηθεί. Παρ’ όλα αυτά, εξήγησε ότι η ίδια επέλεξε να πάρει το παιδί στο θέατρο, γεγονός που ευχαριστεί και το ίδιο.

Η διαδικασία της αναδοχής παιδιού

Κλείνοντας αναφέρθηκε στην καθυστέρηση που έχει σημειωθεί, αποκαλύπτοντας ότι με το σύζυγό της έχουν συνδεθεί με το παιδί της αναδοχής και δεν θέλησαν να προχωρήσουν στην αναδοχή κάποιου άλλου. Όπως εξήγησε η πρώτη διαδικασία γίνεται βάση ενός αλγόριθμου προκειμένου να μην επηρεάζει ο ανθρώπινος παράγοντας:

«Το ταίριασμα γίνεται από έναν αλγόριθμο. Όταν κάνεις την αίτηση συμπληρώνεις ένα ερωτηματολόγιο, εμείς δεν βάλαμε τίποτα σαν όριο. Ούτε ηλικία, ούτε φύλλο… Ο αλγόριθμος κάνει το πρώτο ταίριασμα… όταν το πρώτο άκουσα σοκαρίστηκα, μία φίλη ψυχολόγος μου εξήγησε γιατί σε πρώτη φάση είναι καλύτερο να μην υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας που επηρεάζει πολλά πράγματα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djmaasjyjd09?integrationId=40599y14juihe6ly}