Με μία ιδιαίτερη και άκρως συγκινητική ανάρτηση επέστρεψε το απόγευμα της Τρίτης 30 Ιουνίου ο Στράτος Τζώρτζογλου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Ο ηθοποιός μέσω αυτή θέλησε να τιμήσει τη μητέρα του η οποία πριν από έξι χρόνια έφυγε από τη ζωή, ωστόσο παραμένει στο μυαλό και την καρδιά του.
Μέσα από τη σχετική ανάρτηση ο ηθοποιός θέλησε να εκφράσει ορισμένα από τα βαθύτερα συναισθήματά του, ενώ φαίνεται να απευθύνει το λόγο στη μητέρα του αποκαλώντας την «μανούλα, Μπέμπα μου».
Στην φωτογραφία απεικονίζεται ο ίδιος να φιλά τρυφερά τη μαμά του στο μάγουλο, ενώ στη λεζάντα της δημοσίευσής του αναφέρει:
«Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά γιατί … ποτέ δεν έφυγες από την καρδιά μου από το μυαλό μου από τα όνειρα μου, μανούλα μου Μπέμπα μου ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΟΥ … πριν 6 χρόνια έφυγε για το Φως Χριστού μόνο η ψυχή σου- το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΟΥ όμως με κατοικεί, σε αναπνέω- ήσουν , είσαι και θα είσαι η ΑΝΑΣΑ ΜΟΥ- σου λέω αυτό που μου έλεγες μια ολόκληρη ζωή - από τότε που γεννήθηκα, με αυτή την ευχή «έφυγες» από τις 5 αισθήσεις μου αλλά εγώ σε βλέπω παντού, καθημερινά- θα σου αφιερώνω ότι καλό κάνω για να πηγαίνει η ψυχή σου όλο πιο κοντά στο φως του Χριστού - ξέρω ότι οι καλές σκέψεις και πράξεις μας ,επηρεάζουν όλες τις ψυχές που αγαπάμε σε όλα τα πεδία ύπαρξης».
{https://www.instagram.com/p/DaNjWKPICUZ/?hl=el}
«Είσαι αστέρι» πάντα μου έλεγες, τώρα έχεις γίνει εσύ ο ΣΕΙΡΙΟΣ μου, το δικό μου ΑΣΤΕΡΙ».