Το επιχειρηματικό ριάλιτι του Σάκη Τανιμανίδη «Dragons’ Den», επιστρέφει για τέταρτη σεζόν κα ο παρουσιαστής δείχνει να απολαμβάνει τα γυρίσματα που ξεκίνησαν σήμερα, Τετάρτη 4 Ιουνίου.
Το πρόγραμμα φέτος άλλαξε τηλεοπτική στέγη και θα μεταδίδεται μέσω του ΣΚΑΙ, με σκοπό να φιλοξενήσει φιλόδοξους επιχειρηματίες κάθε ηλικίας και δραστηριότητας.
Ο παρουσιαστής, λίγο μετά από την επίσημη ανακοίνωση του σταθμού, είχε δημοσιεύσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα σχετικό βίντεο με τον ίδιο να περνάει από διάφορους επαγγελματικούς κλάδους.
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Το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου, επέστρεψε με ένα νέο στιγμιότυπο και κρατώντας στο χέρι του έναν δράκο, κάνοντας σαφή υπαινιγμό στο ριάλιτι, ξενάγησε τους διαδικτυακούς του φίλους στο πλατό και πίσω από τις κάμερες.
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Στην λεζάντα της ανάρτησης, ο Σάκης Τανιμανίδης δίνει τον Σεπτέμβριο ως μήνα εκκίνησης του πρότζεκτ, το οποίο, όπως όλα δείχνουν θα ξεκινήσει από τη νέα σεζόν.