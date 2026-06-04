Ο Σάκης Τανιμανίδης μας ξενάγησε στο πλατό του Dragons' Den.

Το επιχειρηματικό ριάλιτι του Σάκη Τανιμανίδη «Dragons’ Den», επιστρέφει για τέταρτη σεζόν κα ο παρουσιαστής δείχνει να απολαμβάνει τα γυρίσματα που ξεκίνησαν σήμερα, Τετάρτη 4 Ιουνίου.

Το πρόγραμμα φέτος άλλαξε τηλεοπτική στέγη και θα μεταδίδεται μέσω του ΣΚΑΙ, με σκοπό να φιλοξενήσει φιλόδοξους επιχειρηματίες κάθε ηλικίας και δραστηριότητας.

Ο παρουσιαστής, λίγο μετά από την επίσημη ανακοίνωση του σταθμού, είχε δημοσιεύσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα σχετικό βίντεο με τον ίδιο να περνάει από διάφορους επαγγελματικούς κλάδους.

{https://www.instagram.com/p/DW1gRNAshN7/?hl=el}

Το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου, επέστρεψε με ένα νέο στιγμιότυπο και κρατώντας στο χέρι του έναν δράκο, κάνοντας σαφή υπαινιγμό στο ριάλιτι, ξενάγησε τους διαδικτυακούς του φίλους στο πλατό και πίσω από τις κάμερες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/DZLIegCs7_0/?hl=el}

Στην λεζάντα της ανάρτησης, ο Σάκης Τανιμανίδης δίνει τον Σεπτέμβριο ως μήνα εκκίνησης του πρότζεκτ, το οποίο, όπως όλα δείχνουν θα ξεκινήσει από τη νέα σεζόν.