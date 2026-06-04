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Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας καλεσμένος στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Συναντήσεις με πρόσωπα της επικαιρότητας, καλεσμένοι που ξεχωρίζουν για τη σπουδαία τους διαδρομή, συνεντεύξεις με αποκαλύψεις που θα συζητηθούν έρχονται στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», που πρωταγωνιστεί στη μικρή οθόνη για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Απόψε στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Αλέξανδρο Τσουβέλα.

O αγαπημένος κωμικός, με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral, μιλά για τη διαδρομή του.

{https://www.youtube.com/watch?v=jH5Vz5r4I0c}

Οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις, που του χάρισαν την επιτυχία.

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Απόψε στις 24:00, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, με τον δικό του μοναδικό τρόπο, σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζηνικολάου και το «Ενώπιος Ενωπίω».