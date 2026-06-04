Ποια μπριγάδα του MasterChef 10 θα καταφέρει να ξεχωρίσει;

Η πιο απαιτητική μαγειρική αναμέτρηση του φετινού διαγωνισμού για την απόλυτη επικράτηση ξεκίνησε χθες (Τετάρτη 3/6) με μια ιδιαίτερη Ομαδική Δοκιμασία, που σηματοδότησε την έναρξη της «μητέρας των μαχών»! Όταν ολοκληρωθεί η «μητέρα των μαχών» θα γνωρίζουμε ποια μπριγάδα θα υπερισχύσει και θα εξασφαλίσει την πρόκρισή της στους ημιτελικούς του MasterChef 10 και ποια θα ηττηθεί και θα ολοκληρώσει την πορεία της!

Ύστερα από απόφαση των μελών των δύο μπριγάδων, ο Πάνος Τελάλης και ο Μιχάλης Κεχαγιόγλου παρέμειναν αρχηγοί της Κόκκινης και της Μπλε μπριγάδας αντίστοιχα, αναλαμβάνοντας την ευθύνη να οδηγήσουν την μπριγάδα τους στη νίκη.

Η χθεσινή πρώτη μέρα της «μητέρας των μαχών» ξεκίνησε με μια γνώριμη δοκιμασία, τη μαγειρική σκυταλοδρομία, όπως ακριβώς και στην πρώτη Ομαδική Δοκιμασία του διαγωνισμού. Οι παίκτες κλήθηκαν να αποδείξουν πόσο έχει εξελιχθεί από τότε η επικοινωνία και η συνεργασία της μπριγάδας τους, με ζητούμενο ένα ολοκληρωμένο μενού τεσσάρων πιάτων αποτελούμενο από:

• Amuse-bouche

• Oρεκτικό

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{https://www.youtube.com/watch?v=MllV1cDw0ek}

Η Κόκκινη μπριγάδα ήταν η νικήτρια στην πρώτη δοκιμασία της «μητέρας των μαχών» και αυτή που εξασφάλισε τον πρώτο πολύτιμο πόντο. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη. Ο πρώτος πόντος ήταν μόνο η αρχή, καθώς απομένουν ακόμη εννέα πόντοι προς διεκδίκηση! Η μαγειρική «μητέρα των μαχών» μόλις ξεκίνησε και ακολουθούν ακόμη επτά ημέρες δοκιμασιών γεμάτες ένταση και συγκινήσεις, όπου όλα μπορούν να ανατραπούν!

Απόψε, Πέμπτη 4 Ιουνίου, είναι η δεύτερη ημέρα της πιο κρίσιμης φάσης του φετινού διαγωνισμού, της μαγειρικής «μητέρας των μαχών» ανάμεσα στην Κόκκινη και στη Μπλε μπριγάδα!

Οι δύο μπριγάδες θα έρθουν για ακόμη μια φορά αντιμέτωπες σε μαγειρικές μονομαχίες ένας εναντίον ενός. Κάθε παίκτης μπορεί να λάβει μέρος μόνο μια φορά και μόνο σε μια μονομαχία! Το ποιος θα διαγωνιστεί σε κάθε μονομαχία θα το ορίσει ο αρχηγός της μπριγάδας! Όμως, οι δοκιμασίες δεν θα είναι γνωστές από την αρχή.

Κάθε μονομαχία θα ανακοινώνεται πριν από την έναρξή της και τότε οι δύο αρχηγοί θα καλούνται να αποφασίσουν ποιοι παίκτες θα λάβουν μέρος!

{https://www.youtube.com/watch?v=w9WznjhW9FU}

Θα καταφέρει η Μπλε μπριγάδα να κερδίσει απόψε και να ισοφαρίσει το σκορ ή η Κόκκινη μπριγάδα θα διευρύνει το προβάδισμά της στη μάχη για την πρόκριση στους ημιτελικούς του MasterChef 10;