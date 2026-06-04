Για διακοπές στην Ελλάδα βρίσκεται ο Μάικλ Τζόρνταν.

Με το υπερπολυτελές σκάφος του στη Μύκονο βρίσκεται ο Μάικλ Τζόρνταν, ο πρώην θρύλος του ΝΒΑ, ο οποίος φαίνεται να έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην Ελλάδα, καθώς την επισκέπτεται σχεδόν κάθε χρόνο.

Για μία ακόμη φορά ο Μάικλ Τζόρνταν επέλεξε τη Μύκονο και ο Πέτρος Νάζος από το «Mykonos Live Tv», μετέφερε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» όλο το παρασκήνιο.

Όπως αποκάλυψε το υπερπολυτελές σκάφος με το οποίο ταξιδεύει κοστίζει 100 εκατομμύρια ευρώ, με το ενοίκιο για μία εβδομάδα να αγγίζει το ποσό του ενός εκατομμυρίου.

Στο σχετικό απόσπασμα συμπεριλήφθηκαν φωτογραφίες από το εσωτερικό του το οποίο διαθέτει όλες τις ανέσεις, όπως γήπεδο μπάσκετ και ένα σαλόνι που βλέπει το βυθό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj05x9er2m89?integrationId=40599y14juihe6ly}

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Στο σχετικό ρεπορτάζ ωστόσο δεν αναφέρεται το διάστημα κατά το οποίο θα παραμείνει ο θρύλος του ΝΒΑ στο νησί ή αν θα επισκεφθεί και άλλα μέρη της χώρας.