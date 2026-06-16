Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μία 37χρονη Ιταλίδα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (16/06) στη Μύκονο.
Η άτυχη 37χρονη από την Τοσκάνη βρισκόταν στο νησί των ανέμων για το bachelorette πάρτι της, καθώς παντρευόταν το ερχόμενο Σάββατο.
Σύμφωνα με την εκπομπή Live News, το όχημα της 37χρονης εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της, ενώ μία φίλη της που βρισκόταν μαζί της νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Η κοπέλα εργαζόταν ως υπάλληλος στο εργοστάσιο της Prada στη Βαλβίνια, και ως ένδειξη πένθους το εργοστάσιο θα παραμένει κλειστό. Η απόφαση φέρεται να ελήφθη απευθείας από τον ιδιοκτήτη του ομίλου, Πατρίτζιο Μπερτέλι.
Η 37χρονη αφήνει πίσω της ένα παιδί τριών ετών.
Οι συνθήκες του ατυχήματος εξακολουθούν να διερευνώνται.