Ο 50χρονος αρχιφύλακας της ομάδας ΔΙΑΣ μαχαίρωσε με μανία την 45χρονη στο υπόγειο του σπιτιού τους

Σοκ προκαλούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τη γυναικοκτονία που σημειώθηκε στη Δράμα, με θύμα μία 45χρονη γυναίκα αστυνομικό. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της νεκροψίας, η γυναίκα δέχθηκε συνολικά επτά μαχαιριές, εκ των οποίων μία αποδείχθηκε θανατηφόρα, καθώς εντοπίστηκε στην περιοχή της καρδιάς.

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Όπως αναφέρουν οι ιατροδικαστικές εκτιμήσεις, δεν εντοπίστηκαν σημάδια πάλης ή άλλες κακώσεις που να υποδηλώνουν αντίσταση, στοιχείο που εξετάζεται από τις αρχές στο πλαίσιο της έρευνας. Μετά την επίθεση, ο 50χρονος σύζυγος της 45χρονης φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του, με τις αρχές να εντοπίζουν τον ίδιο νεκρό σε κοντινή περιοχή.

Το χρονικό της άγριας γυναικοκτονίας

Όλα συνέβησαν χθες το απόγευμα στην οικία του ζευγαριού. Ο άνδρας της επίσης αστυνομικός της επιτέθηκε με πρωτοφανή αγριότητα και την μαχαίρωσε πολλαπλώς. στο στήθος, στην πλάτη και στο πρόσωπο. Η γυναίκα κατέρρευσε βαριά τραυματισμένη και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έδωσαν πολύωρη μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν πολύωρες προσπάθειες για να τη διατηρήσουν στη ζωή. Ωστόσο, λίγο πριν τις 19:15 άφησε την τελευταία της πνοή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της, τους συναδέλφους της και την τοπική κοινωνία. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το ανήλικο παιδί του ζευγαριού επικοινώνησε με την Άμεση Δράση και ενημέρωσε ότι η μητέρα του ήταν σοβαρά τραυματισμένη μέσα στο σπίτι. Αστυνομικοί και διασώστες έσπευσαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν τη γυναίκα βαριά τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού.

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Την μαχαίρωσε μέχρι θανάτου και μετά αυτοκτόνησε

Λίγη ώρα μετά την κινητοποίηση των αρχών, πολίτης ενημέρωσε την αστυνομία για τον εντοπισμό ενός άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αυτοκίνητο σε περιοχή της Δράμας. Όπως διαπιστώθηκε ήταν ο σύζυγος της αστυνομικού, ο οποίος επίσης υπηρετούσε στην Ελληνική Αστυνομία.

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Δράμα: Το ζευγάρι ήταν σε διάσταση

Το ζευγάρι διέμενε στη Δράμα και είχε αποκτήσει δύο παιδιά, μία φοιτήτρια που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη και έναν ανήλικο γιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα οι δύο σύζυγοι αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα στη σχέση τους, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που μπορούν να ρίξουν φως στις συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό. Η 45χρονη γυναίκα υπηρετούσε στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Νευροκοπίου, ενώ ο σύζυγός της υπηρετούσε σε αστυνομική υπηρεσία στη Δράμα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, το ζευγάρι φέρεται να βρισκόταν σε διάσταση το τελευταίο διάστημα, με τη σχέση τους να περνά περίοδο έντονης κρίσης. Μάλιστα, λίγες εβδομάδες πριν από την τραγωδία, η γυναίκα φέρεται να είχε εκφράσει ανησυχίες για την ψυχολογική κατάσταση του συζύγου της σε ανώτερο αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ., αναφέροντας παράλληλα ότι φοβόταν για την προσωπική της ασφάλεια. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στη στυγερή δολοφονία και την επακόλουθη τραγωδία.

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Δράμα: Ζήλια και άρνηση χωρισμού το πιθανό κίνητρο – Τι εξετάζουν οι αρχές

Το κίνητρο της δολοφονίας στη Δράμα φαίνεται, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, να συνδέεται με τη ζήλια και την άρνηση του δράστη να αποδεχθεί τον χωρισμό, τον οποίο φέρεται να είχε ζητήσει επανειλημμένα η σύζυγός του. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η 45χρονη γυναίκα είχε ζητήσει δύο φορές απόσπαση από τη Δράμα, σε μια προσπάθεια να απομακρυνθεί και να αλλάξει περιβάλλον, ενώ την ίδια στιγμή ο 50χρονος σύζυγός της φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά ζητήματα και να είχε απευθυνθεί ιδιωτικά σε ψυχίατρο. Παράλληλα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές ούτε την υπηρεσία του για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ή εντάσεων, στοιχείο που καθιστά ακόμη πιο σύνθετη την εικόνα της υπόθεσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djaih0bn4655?integrationId=40599y14juihe6ly}