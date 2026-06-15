Τις Αρχές ενημέρωσε το 10χρονο παιδί της οικογένειας.

Συγκλονισμένο είναι το πανελλήνιο από τη νέα υπόθεση γυναικοκτονίας στη Δράμα, κατά την οποία ένας 50χρονος αστυνομικός δολοφόνησε με τρεις μαχαιριές τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με τον proinostypos.gr, την αστυνομία ενημέρωσε το 10χρονο παιδί της οικογένειας, το οποίο ανέφερε ότι η μητέρα του ήταν τραυματισμένη. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν την άτυχη γυναίκα σε σοβαρή κατάσταση. Η 45χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Δράμας, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

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Ο 50χρονος δολοφόνησε τη σύζυγό του με τρεις μαχαιριές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι το τελευταίο εξάμηνο βρισκόταν σε διάσταση. Ενώ οι αστυνομικοί έψαχναν τον 50χρονο, πολίτης επικοινώνησε με τις Αρχές και ανέφερε ότι εντόπισε έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο αυτοκίνητο στην περιοχή του Κορύλοβου. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι πρόκειται για τον 50χρονο σύζυγο του θύματος, ο οποίος είχε βάλει τέλος στη ζωή του χρησιμοποιώντας το επιχειρησιακό του όπλο.

Η υπόθεση έχει σοκάρει τόσο την αστυνομία όσο και την κοινή γνώμη, καθώς πρόκειται για ένα ζευγάρι αστυνομικών το οποίο δεν είχε απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

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Ο 50χρονος υπηρετούσε στο τμήμα συνοριακής φύλαξης, ενώ η 45χρονη στην Ομάδα ΔΙΑΣ. Η Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στο φονικό και στην συνέχεια στην αυτοκτονία του δράστη.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται τα επίσημα πορίσματα που θα φωτίσουν όλες τις πτυχές της τραγικής υπόθεσης.

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