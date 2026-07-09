«Δεν συνδέεται με τη φωτιά ο θάνατος της ηλικιωμένης», λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Μία 83χρονη πέθανε κατά τη διάρκεια εκκένωσης μετά τη φωτιά που ξέσπασε στις 5:00 τα ξημερώματα σε θάλαμο στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο.

Σύμφωνα με τον γιο της 83χρονης, η μητέρα του υπέστη ανακοπή την ώρα που ολοκληρωνόταν η απομάκρυνσή της από τον θάλαμο. Όπως δήλωσε, το ιατρικό προσωπικό κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τη σώσει, εφαρμόζοντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και όλες τις προβλεπόμενες ιατρικές διαδικασίες, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι, λόγω της εκκένωσης, κρίθηκε απαραίτητο να αφαιρεθεί προσωρινά το οξυγόνο που λάμβανε η μητέρα του, προκειμένου να μεταφερθεί με ασφάλεια εκτός του θαλάμου. Όπως ανέφερε, η 83χρονη υπέστη ανακοπή λίγο αφότου είχε απομακρυνθεί από το δωμάτιό της.

Τι ανέφερε για τα αίτια θανάτου ο γιος της 83χρονης

Αναφερόμενος στα αίτια του θανάτου, ο γιος της ηλικιωμένης τόνισε ότι: «Δεν μπορώ να πω εγώ ότι ο θάνατός της σχετίζεται με την πυρκαγιά, γιατί δεν είμαι γιατρός. Η Πυροσβεστική θα διενεργήσει την έρευνα, ενώ θα γίνει και νεκροψία – νεκροτομή. Από εκεί και πέρα θα προκύψει το επίσημο πόρισμα».

Όπως σημείωσε, η μητέρα του νοσηλευόταν στον πρώτο όροφο του νοσοκομείου, σε δωμάτιο που απείχε μόλις τέσσερις θαλάμους από το σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. «Χρονικά, πάντως, τα δύο γεγονότα συμπίπτουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η ανακοπή σημειώθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η επιχείρηση εκκένωσης του ορόφου.

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Γεωργιάδης: Δεν συνδέεται ο θάνατος της ηλικιωμένης με τη φωτιά στο Σισμανόγλειο

Νωρίτερα, στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο ο υπουργός υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σημείωσε πως η είδηση ότι μια γυναίκα υπέστη ανακοπή λόγω της φωτιάς δεν ισχύει, καθώς πρόκειται για ηλικιωμένη ασθενή που νοσηλευόταν σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση και ήταν η πρώτη ασθενής που μεταφέρθηκε. Η ηλικιωμένη απομακρύνθηκε από το σημείο, ωστόσο στη συνέχεια υπέστη ανακοπή και άφησε την τελευταία πνοή της».

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