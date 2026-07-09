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Πραγματοποιείται αυτή την ώρα η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στη Κοζάνη. Παρών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιείται η προσέλευση συγγενών, φίλων, πολιτικών προσώπων, εκπροσώπων φορέων και πολιτών στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, όπου σε λίγη ώρα θα τελεστεί η νεκρώσιμη ακολουθία της Βάγιας Νέστορα.

Το φέρετρο με τη σορό της Βάγιας Νέστορα έφτασε στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης γύρω στις 10.30 το πρωί, ενώ αυτή την ώρα ξεκινάει η κηδεία της. Συγγενείς και φίλοι, αλλά και απλός κόσμος έχουν σπεύσει στην εκκλησία για να την αποχαιρετήσει κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα στο χέρι.

Η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη:

Η Βάγια Νέστορα έχασε με εγκληματικό τρόπο τη ζωή της.

Σήμερα, ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της, αλλά και να στείλω ένα καθαρό μήνυμα:

Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, τον διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές

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