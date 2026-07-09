«Ο κ. Βορίδης επέλεξε χθες να τοποθετηθεί και να διαστρεβλώσει την αλήθεια, παριστάνοντας τον ανίδεο», ανέφερε ο Ζαχαρίας Κεσσές.

Κριτική στον Μάκη Βορίδη άσκησε ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές για τη στάση του σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Με αφορμή τη χθεσινή τηλεοπτική εμφάνισή του πρώην υπουργού στο Action24, o συνήγορος θυμάτων των υποκλοπών, τόνισε πως παρά το γεγονός ότι το όνομά του αναφέρεται 44 φορές στη δικαστική απόφαση και στο κινητό του τηλέφωνο εστάλησαν μηνύματα παγίδευσης, επέλεξε να μην παρασταθεί στη δίκη, να μην ζητήσει αντίγραφο της δικογραφίας, να μην πάει στις Εισαγγελικές Αρχές, να μην κάνει μήνυση, να μην στραφεί αστικά εναντίον των τεσσάρων ιδιωτών για την αποζημίωσή του.

Ο Ζαχαρίας Κεσσές τον κατηγορεί για διαστρέβλωση της αλήθειας και πως παριστάνει τον ανίδεο.

Το χθεσινό απόσπασμα από την παρουσία του Μάκη Βορίδη:

{https://exchange.glomex.com/video/v-djtgik6sfall?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αναλυτικά η ανάρτησή του Ζαχαρία Κεσσέ:

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«Ο κ. Βορίδης επέλεξε χθες να τοποθετηθεί και να διαστρεβλώσει την αλήθεια, παριστάνοντας τον ανίδεο.

Για να μη εκτίθεται ο ίδιος αλλά ούτε να εκθέτει σε αναλήθειες όσους τον ακούν, τον ενημερώνω για τα κάτωθι μιας και είπε ότι μέχρι και σήμερα δεν ξέρει.

Το όνομα του αναφέρεται στη δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών 44 φορές.

Στις σελίδα 1827 της απόφασης αναφέρονται οι παγιδεύσεις του τηλεφωνικού του αριθμού και η καταδίκη των 4 ιδιωτών για αυτές τις πράξεις.

Όλα αυτά θα μπορούσε να τα γνωρίζει αν είχε επιλέξει να παρασταθεί στη δίκη ως υποστήριξη της κατηγορίας μιας και αυτός μετατράπηκε σε κινητό κοριό και όχι όσοι τον βλέπουν στην τηλεόραση

Θα μπορούσε επίσης να ζητήσει αντίγραφα της δικογραφίας και της απόφασης για να διαπιστώσει όσα τον αφορούν, καθώς ως θύμα έχει έννομο συμφέρον.

Ασφαλώς και είχε λόγο να πάει στις Εισαγγελικές Αρχές προκειμένου να δώσει το κινητό του τηλέφωνο και να διαπιστωθεί αν όντως παγιδεύτηκε ή όχι, μιας και η ενημέρωση που έλαβε από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αφορούσε μόνο την αποστολή σε αυτόν μηνυμάτων παγίδευσης.

Γνωρίζει καλύτερα από όλους ως έμπειρος δικηγόρος ότι αν εμφανιζόταν στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και κατέθετε ως θύμα, τότε λόγω της υπουργικής ιδιότητάς του κατά τη στιγμή της παγίδευσης οι κατηγορούμενοι θα ήταν σε δυσχερέστερη θέση και θα διαβιβαζόταν σίγουρα η δικογραφία για διερεύνηση τέλεσης κακουργηματικών πράξεων.

Γνωριζει πολύ καλά ως δικηγόρος ότι είχε λόγο να κάνει μήνυση για τα μη αυτεπάγγελτα αδικήματα. Η μη υποβολή από αυτόν μήνυσης για το αδίκημα της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών οδήγησε σε απαλλαγή των κατηγορουμένων και παύση της ποινικής δίωξης.

Γνωρίζει πολύ καλά επίσης ότι θα μπορούσε και είχε υποχρέωση να απευθυνθεί σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να διερευνηθεί το μέγεθος της διαρροής των προσωπικών του αλλά και των υπηρεσιακών δεδομένων.

Γνωρίζει πολύ καλά ότι 4 ιδιώτες έχουν καταδικαστεί για την παγίδευση του αλλά μέχρι και σήμερα επιλέγει να μην στραφεί αστικά εναντίον τους για την αποζημίωση του.

Περισσότερο από όλα όμως γνωρίζει καλά ότι όσα περί άγνοιας ισχυρίζεται με το γνωστό πομπώδη τρόπο του δεν θα συμβούλευε ποτέ να τα κάνει ένας πελάτης του.

Του επισυνάπτω το έγγραφο για να μην επικαλεστεί άγνοια την επόμενη φορά».

{https://x.com/ZacKesses/status/2075117457962910031}