Ολοκληρώθηκε η συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Αταμάν.

Παρελθόν αποτελεί ο Εργκίν Αταμάν από τον Παναθηναϊκό, εξέλιξη που ανακοινώθηκε με ένα βίντεο του Τούρκου τεχνικού με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

«Ευχαριστούμε Εργκίν», ήταν οι μόνες λέξεις στην ανακοίνωση των «πρασίνων» με την οποία έπεσαν επίσημα τίτλοι τέλους στη συνεργασία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με τον Τούρκο προπονητή, έπειτα από τρία χρόνια.

Η ανακοίνωση συνοδευόταν από βίντεο το οποίο ξεκινά με την άφιξη του Αταμάν στην Αθήνα και ακολουθούν πλάνα από τις επιτυχίες και τις κατακτήσεις τίτλων υπό την καθοδήγησή του. Στο ίδιο βίντεο, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ευχαρίστησε και αποχαιρέτισε τον Εργκίν Αταμάν, έχοντας μπροστά τους τα τέσσερα τρόπαια που κατέκτησε με την ομάδα.

Το «αντίο» του Παναθηναϊκού στον Αταμάν

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«Ξέχασε» ένα τρόπαιο ο Αταμάν

«Ευχαριστώ κ. Γιαννακόπουλε, πέρασα πραγματικά καταπληκτικά στην Αθήνα, σε αυτή την υπέροχη χώρα και είμαι υπερήφανος που δούλεψα με τον Παναθηναϊκό και με την οικογένεια Γιαννακόπουλου και φυσικά είμαι υπερήφανος που σε αυτά τα τρία χρόνια έδωσα αυτά τα τρία απίστευτα κύπελλα», είπε ο Τούρκος προπονητής για να τον διορθώσει αμέσως ο πρόεδρος της ΚΑΕ, λέγοντάς του ότι είναι τέσσερα τα τρόπαια. «Τέσσερα, με πρώτο από όλα της Euroleague», παραδέχθηκε ο Αταμάν.

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«Ώρα για μια νέα εποχή για όλους»

«Σε όλη μου τη ζωή θα θυμάμαι αυτές τις ημέρες, τους απίστευτους φιλάθλους την απίστευτη υποστήριξη της οικογένειας του Παναθηναϊκού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά αυτά τα τρία χρόνια που περάσαμε μαζί, αλλά τώρα είναι ώρα για μια νέα εποχή για όλους μας», συμπλήρωσε ο Αταμάν.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε για το όνειρο που είχε να συνεργαστεί με τον Εργκίν Αταμάν, τον αγαπημένο του άνθρωπο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μας πήγε από τη 17η θέση στην κορυφή στην της Ευρώπης σε έναν χρόνο. Τα υπόλοιπα χρόνια παλεύαμε το σύστημα. Είμαι πολύ υπερήφανος για αυτούς τους τέσσερις τίτλους. Πιστεύω ότι αν δεν είχαμε αυτόν τον πόλεμο εναντίον μας αυτοί οι τίτλοι θα ήταν περισσότεροι», συνέχισε.

«Αλλά είσαι νέος, είμαι νέος, ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε υγιείς και ποτέ δεν ξέρεις τι θα μας φέρει το μέλλον», κατέληξε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.