Η χρηματοδότηση θα καλύψει κατά 75% το κόστος των παρεμβάσεων, ενώ το υπόλοιπο 25% θα προέλθει από ίδιους πόρους του δήμου.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας χαρακτήρισε «ιστορική παρέμβαση» την έγκριση δανείου ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το οποίο θα κατευθυνθεί αποκλειστικά στην ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών μονάδων της πόλης. Σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews Radio 105,8, ο δήμαρχος υποστήριξε ότι πρόκειται για χρηματοδοτικό εργαλείο με σαφή στόχο και συγκεκριμένη απόδοση, καθώς –όπως είπε– για πρώτη φορά ο Δήμος Αθηναίων αποκτά δάνειο «με ονοματεπώνυμο», που αφορά αποκλειστικά τα σχολεία. Ο ίδιος ανέφερε ότι το έργο προβλέπει περίοδο χάριτος πέντε ετών και αποπληρωμή σε βάθος 25ετίας, με ιδιαίτερα χαμηλό επιτόκιο. Η χρηματοδότηση θα καλύψει κατά 75% το κόστος των παρεμβάσεων, ενώ το υπόλοιπο 25% θα προέλθει από ίδιους πόρους του δήμου.

Ειδικότερα, για το δάνειο των 75 εκ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος Αθηναίων, τόνισε: «Είναι ιστορική παρέμβαση. Για πρώτη φορά ο Δήμος Αθηναίων παίρνει δάνειο που έχει ονοματεπώνυμο: Είναι τα σχολεία και είναι η ενεργειακή τους αναβάθμιση. Προβλέπεται περίοδος χάριτος 5 χρόνια, 25 αποπληρωμή και ειδικό επιτόκιο, το χαμηλότερο που έχει δοθεί από όσα δάνεια έχει πάρει ο Δήμος Αθήνας. Τα χρήματα που θα δαπανηθούν για τα σχολεία θα προέρχονται κατά 75% από το δάνειο, και κατά 25% από ίδιους πόρους. Θα φτιάξουμε ξανά κουφώματα, υαλοπίνακες, δώματα, προσόψεις, συστήματα θέρμανσης, βάζουμε κλιματιστικά που είναι πάγιο αίτημα όλων, βάζουμε αντλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά για να δημιουργήσουμε ενεργειακές αυτονομίες. Δεν υπάρχει άλλο εργαλείο. Πήγαμε στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Παιδείας. Υπάρχει μόνο ένα πολύ μικρό πρόγραμμα, το ‘Μαριέττα Γιαννάκου’, κάνει κάποια βαψίματα, πολύ μικρές επιδιορθώσεις. Άρα, εδώ χρειάζεται μία κεντρική παρέμβαση».

Για την κριτική που δέχεται από τον κ. Κώστα Μπακογιάννη, ο Χάρης Δούκας απάντησε: «Ο ίδιος ο κ. Μπακογιάννης ξόδεψε 45 εκατομμύρια για να βάψει δρόμους με διάφορα χρώματα, και τον πειράζει που εμείς θέλουμε να φτιάξουμε τα σχολεία της Αθήνας. Όλη η πόλη ξέρει τις πολύ κρίσιμες παρεμβάσεις του κυρίου Μπακογιάννη στα σχολεία. Γι' αυτό και σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο έρχονται σύλλογοι γονέων, καθηγητές και μαθητές και μας λένε για την άθλια κατάσταση. Η εικόνα στα σχολεία στο Δήμο της Αθήνας είναι δραματική. Διότι έχουμε 400 σχολεία, το 75% από αυτά έχουνε ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών, το 50% μεγαλύτερη των 50 ετών και υπάρχουν σχολεία με ηλικία μεγαλύτερη των 100 ετών. Θέλουμε απίστευτα ποσά για συντήρηση, είναι απίστευτα ενεργοβόρα. Δηλαδή, μιλάμε για χρήματα τα οποία ξεπερνάνε τα 5 εκατομμύρια το χρόνο μόνο για ρεύμα και θέρμανση. Και αυτός είναι ο λόγος που είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει ένα ριζικό κύμα ανακαίνισης και ανακατασκευής. Ο κύριος Καμίνης είχε πάρει 55 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν είχε ορίσει τι ακριβώς θα τα κάνει, παρόλα αυτά είχε πει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι έπρεπε με αυτά να γίνουν απαλλοτριώσεις. Τα χρήματα εκταμιεύτηκαν και απορροφήθηκαν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους από τον κύριο Μπακογιάννη. Η ίδια η δημοτική αρχή του κυρίου Μπακογιάννη δεν έκανε σχεδόν καθόλου απαλλοτριώσεις και τα έκανε ό,τι άλλο μπορούσε κανείς να φανταστεί».

Για το γήπεδο του Παναθηναϊκού και το νέο στέγαστρο, ο Χάρης Δούκας αποκάλυψε: «Είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό. Συνολικά νομίζω ότι η κατασκευή είναι άρτια τεχνολογικά. Και το στέγαστρο είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε από διαφορετικά σημεία να μπορείς να βλέπεις και Ακρόπολη. Όμως είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα κατασκευαστικά. Εμπλέκονται ειδικοί μελετητές, εξειδικευμένη εταιρεία. Θα ολοκληρωθεί τέλος του μήνα και θα αρχίσουν να μεταφέρονται τα κομμάτια. Ακόμα και η συναρμολόγηση είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη και το πώς θα γίνει με προσωρινές στηρίξεις. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού πρέπει να είναι έτοιμο το '27. Η ομάδα πρέπει να μπει τη σεζόν '27-'28. Θέλω να ελπίζω ότι η ομάδα θα μπει τον Αύγουστο του ’27».

Για το μεγάλο έργο ανάπλασης που γίνεται στον Βοτανικό, ο Δήμαρχος Αθηναίων, σημείωσε: «Νομίζω τέτοια ανάπλαση δεν θα ξαναϋπάρξει στην ιστορία της Αθήνας. Όλος ο χώρος εκεί ήταν μια παράνομη χωματερή. Είναι μια φτωχογειτονιά που αναβαθμίζεται, γίνεται πράσινη γειτονιά, 1,5 χιλιόμετρο από την Ομόνοια, με δωρεάν χώρους άθλησης για τους Αθηναίους, χώρους πολιτισμού και αναψυχής. Στη Λεωφόρο θέλουμε να δημιουργηθεί ένα πάρκο, το μουσείο του Παναθηναϊκού ενώ θα γίνει και μια προσπάθεια να διατηρηθεί η ιστορική Θύρα 13 και ταυτόχρονα να μπορέσουν να φτιαχτούν κάποιες πράσινες διαδρομές που θα συνδέουν ακριβώς το νέο εκεί πλέγμα πρασίνου με τον Λυκαβηττό».