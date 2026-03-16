Ερώτηση προς τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, κατέθεσε η Όλγα Γερβασίλη.

Ερώτηση προς τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου με θέμα: «Προβλήματα από την κτηματογράφηση σε Άρτα και Πρέβεζα» κατέθεσε η βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Όλγα Γεροβασίλη. Την ερώτηση συνυπογράφουν 10 βουλευτές και η αρμόδια τομεάρχης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Αναλυτικά η ερώτηση

Σοβαρότατα προβλήματα έχουν παρατηρηθεί στη λειτουργία του Κτηματολογίου από 29.01.2026 σε Άρτα και Πρέβεζα, όπως καταγγέλλουν τοπικοί φορείς, επαγγελματίες του χώρου αλλά και απλοί πολίτες.

Συγκεκριμένα καταγγέλλονται εκτεταμένες ανακρίβειες και αποκλίσεις στις καταχωρίσεις των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων με χαρακτηριστικά παραδείγματα:

Τη μη αναγνώριση νομίμων τίτλων κυριότητας και την εσφαλμένη καταχώριση ιδιοκτητών:

Ειδικότερα δεν αναγνωρίζονται παραχωρητήρια του πρώην Υπουργείου Γεωργίας και της Διεύθυνσης Δασών και οι εκεί αναφερόμενοι δικαιούχοι. Αντιθέτως, ως ιδιοκτήτης εμφανίζεται στο Κτηματολόγιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ακόμη και σε ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ορίων οικισμών.

Το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται σε εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό, το οποίο προσεγγίζει το 90% στις Τοπικές Κοινότητες Πιστιανών, Ροδαυγής, Σκούπας και Δαφνωτής Νομού Άρτας.

Στην πλειοψηφία τους, οι ιδιοκτήτες έχουν παραχωρητήρια από την Δ/νση Δασών, κυρίως από την δεκαετία του 1960 και τούδε, όπου το επίσημο κράτος τότε παραχώρησε εδάφη, ερχόμενο να «θεραπεύσει» προβλήματα που προκάλεσαν υποχωρήσεις εδαφών (Θεομηνία Χειμώνα 1962-1963), λόγω θεομηνίας και αργότερα λόγω αναγκαστικών απαλλοτριώσεων συνεπεία της κατασκευής του Φράγματος Πουρναρίου.

Την εσφαλμένη καταχώρηση δημοτικών ιδιοκτησιών:

Ενδεικτικά, αναφέρεται η περίπτωση του ΚΑΕΚ: 040660301037, το οποίο αντιστοιχεί στο Δημοτικό Σχολείο Πλατανίων Πιστιανών, για το οποίο ιδιοκτήτης εμφανίζεται «άγνωστος» (!)

Επίσης, στο Αράχθειο Θέατρο στην Σκούπα, το 1/5 του Χώρου φαίνεται πως ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο και το υπόλοιπο συνιδιόκτητο.

Το γεγονός ότι σε ορισμένες περιοχές τέτοιες εγγραφές εμφανίζονται και σε άλλες όχι, καταδεικνύει την πλήρη έλλειψη ενιαίας και αξιόπιστης διαδικασίας ελέγχου.

Την εσφαλμένη καταχώρηση ιδιοκτησιών νομικών προσώπων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων,

Τις εσφαλμένες εγγραφές σε δημοτικές εκτάσεις του Δήμου Ζηρού,

Τη συχνή μη εμφάνιση νομίμων δηλώσεων ιδιοκτησίας αλλά και τη μη καταχώρηση ακόμη και πρόσφατων τίτλων ιδιοκτησίας.

Μάλιστα, όπως καταγγέλλεται, πολλά από τα ανωτέρω προβλήματα δεν προέκυπταν κατά το στάδιο της ανάρτησης, δεν εμφανίζονταν δηλαδή αποκλίσεις ή διαφορετικά στοιχεία τότε, ώστε οι πολίτες να προβούν σε αιτήσεις διόρθωσης σε εκείνο το χρόνο, αλλά προέκυψαν κατά την μετάβαση στο Κτηματολόγιο σε λειτουργία.

Ειδικότερα, οι ορεινές Κοινότητες του Δήμου Αρταίων, Δαφνωτής, Πιστιανών, Ροδαυγής και Σκούπας, με την από 18.02.2026 Επιστολή τους προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αλλά και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεταξύ άλλων, περαιτέρω επισημαίνουν:

Αφενός ότι γίνονται καθημερινά αποδέκτες της αγανάκτησης των πολιτών, δημοτών αλλά και ετεροδημοτών, ιδιοκτητών ακινήτων, οι οποίοι καταγγέλλουν τα προβλήματα που προέκυψαν μετά την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου και

Αφετέρου θέτουν ρητώς επί τάπητος το ζήτημα των σφαλμάτων της μελέτης κτηματογράφησης, της διαδικασίας ελέγχου και παραλαβής της, καθώς τα σφάλματα που έχουν καταγραφεί είναι «μαζικά και θεμελιώδη», με αποτέλεσμα την αδυναμία πραγματοποίησης εμπραγμάτων δικαιοπραξιών, «πάγωμα της τοπικής αγοράς και οικονομική εξόντωση μέσω της υποχρέωσης δικαστικών προσφυγών με υψηλό κόστος».

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες θα προβεί για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν προκύψει από την κτηματογράφηση σε Άρτα και Πρέβεζα, με γνώμονα την ασφάλεια δικαίου αλλά και τα δικαιώματα των δικαιούχων, αποφεύγοντας την περαιτέρω νομική και πραγματική ταλαιπωρία τους;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές:

Γεροβασίλη Όλγα

Τσαπανίδου Παρθένα (Πόπη)

Ακρίτα Έλενα

Γιαννούλης Χρήστος

Δούρου Ρένα

Ζαμπάρας Μίλτος

Κεδίκογλου Συμεών

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κώστας

Νοτοπούλου Κατερίνα

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Ψυχογιός Γιώργος