Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδης, μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά και αναφέρθηκε σε θέματα που αφορούν τον ΣΥΡΙΖΑ και τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα.

Όπως τόνισε, δεν υπάρχει περίπτωση αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς, όπως εξήγησε, το κόμμα έχει ρυθμίσει τα χρέη του και διαθέτει ιδιοκτησιακά στοιχεία, καθιστώντας αβάσιμες οποιεσδήποτε σχετικές δηλώσεις. Αναφερόμενος στις εκλογές, επισήμανε ότι είναι σημαντικό να ξεκαθαριστεί αν άλλες πολιτικές δυνάμεις επιθυμούν να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο μέτωπο απέναντι στον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Αλεξιάδης απέκλεισε το ενδεχόμενο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας τέτοια προοπτική ανέκδοτο. Ταυτόχρονα, εξέφρασε την ελπίδα ότι κάποιοι θα λογικευτούν και ότι μέσα στους επόμενους δύο με τρεις μήνες πρέπει να αποφασιστεί αν θα υπάρξει κοινή δράση ή όχι. Όσοι σήμερα λένε «όχι», όπως σημείωσε, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με το δίλημμα στις επόμενες εκλογές είτε να αφήσουν ξανά τη ΝΔ στην κυβέρνηση είτε να συμμετάσχουν σε μια μεγαλύτερη προσπάθεια για αλλαγή.

Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο ο ΣΥΡΙΖΑ να μην συμμετάσχει στις εκλογές αν δεν επιτευχθεί συνεργασία με άλλες δυνάμεις, ο κ. Αλεξιάδης ξεκαθάρισε ότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει ως πιθανότητα. «Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχει στις εκλογές είτε σε ένα ευρύτερο σχήμα συνεργασίας ή αν δεν θέλουν οι άλλοι θα κατέβει μόνος του. Δεν θα κλείσουμε ένα κόμμα που εκφράζει το ιστορικό ρεύμα της Αριστεράς».