Ένα «αντίο» που μετατράπηκε σε παντοτινή οικογένεια για ένα κουτάβι που βρέθηκε στο δρόμο.

Μια συγκινητική ιστορία διάσωσης και αγάπης κάνει τον γύρο του διαδικτύου, όταν ένα ζευγάρι επισκέφθηκε καταφύγιο ζώων για να αποχαιρετήσει ένα κουτάβι που είχε σώσει, αλλά τελικά αποφάσισε να του προσφέρει ένα μόνιμο σπίτι.

Η Chloe και ο σύντροφός της εντόπισαν τον μικρό Diesel να τρέχει μπροστά από το αυτοκίνητό τους, καλυμμένος με μπογιά και σε ιδιαίτερα άσχημη κατάσταση. Το κουτάβι μεταφέρθηκε άμεσα σε καταφύγιο για φροντίδα, ενώ το ζευγάρι συνέχισε να παρακολουθεί την πορεία του.

{https://www.tiktok.com/@chloeolo/video/7553011359739415830?is_from_webapp=1&sender_device=pc}

Έντεκα ημέρες αργότερα, επισκέφθηκαν το καταφύγιο θεωρώντας πως θα τον αποχαιρετούσαν, προτού υιοθετηθεί από άλλη οικογένεια. Ωστόσο, η συνάντηση εξελίχθηκε λίγο διαφορετικά. Η έντονη σύνδεση που είχε αναπτυχθεί ανάμεσά τους, ήταν αδύνατο να αγνοηθεί και το ζευγάρι υπέβαλε αίτηση υιοθεσίας την ίδια κιόλας ημέρα.

Πέντε ημέρες αργότερα, ο Diesel βρισκόταν πλέον στο νέο του σπίτι. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, το κουτάβι φαίνεται να ακουμπά τρυφερά το κεφάλι του στον ώμο του ανθρώπου που το έσωσε, ενώ έναν χρόνο μετά, ο σκύλος έχει μεγαλώσει εντυπωσιακά αλλά παραμένει εξίσου δεμένος με την οικογένειά του.

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Η Chloe σχολίασε με χιούμορ στη λεζάντα της ανάρτησης: «Τελικά υιοθετήσαμε ένα άλογο!», αναφερόμενη στο πόσο μεγάλωσε ο Diesel.

Σύμφωνα με ειδικούς, τα σκυλιά τύπου Lurcher, που συνήθως προέρχονται από διασταύρωση λαγωνικών, είναι γνωστά για την αφοσίωση και την ισχυρή συναισθηματική σύνδεση που αναπτύσσουν με τους ανθρώπους τους. Η ιστορία του Diesel φαίνεται να επιβεβαιώνει αυτή τη φήμη, καθώς η σχέση του με τους διασώστες του, μετατράπηκε γρήγορα σε έναν αχώριστο οικογενειακό δεσμό.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες θετικά σχόλια, με χρήστες να επαινούν το ζευγάρι για τη διάσωση και την υιοθεσία του σκύλου, ενώ πολλοί μοιράστηκαν αντίστοιχες ιστορίες από δικά τους κατοικίδια που βρήκαν μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή μέσω της υιοθεσίας.