Το «Όλα Τέλεια», είναι το πρώτο τραγούδι από τη νέα δισκογραφική δουλειά της Νατάσσας Μποφίλιου.

Η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος παρουσιάζουν το «Όλα Τέλεια», ένα ολοκαίνουριο τραγούδι που εγκαινιάζει τη νέα δισκογραφική εταιρεία «CUT» σε συνεργασία με την Panik Entertainment Group.

Το «Όλα Τέλεια» είναι ένα κομμάτι που περιγράφει τη στιγμή της διάψευσης, μια σύγχρονη μουσική εξομολόγηση για τις σχέσεις που μετατρέπονται σε μνήμες και σιωπές.

Τους στίχους υπογράφει και εδώ ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, σε μουσική του επίσης στενού φίλου και συνεργάτη της Νατάσσας, Θέμη Καραμουρατίδη, ενώ η Μποφίλιου μάς χαρίζει μια ακόμα εξαιρετική ερμηνεία, αποδίδοντας με αλήθεια και συγκίνηση την πορεία από το «Όλα Τέλεια» προς την επίγνωση ότι τίποτα δεν μένει αναλλοίωτο και άφθαρτο.

Το «Όλα Τέλεια», είναι το πρώτο τραγούδι από τη νέα δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζουν η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, και σύντομα θα αποκτήσει και music video που θα δούμε στο YouTube.

Δείτε το video reel

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{https://www.instagram.com/reel/DZenatGoQVy}

Θυμίζουμε ότι η επιτυχημένη τριάδα, αυτή την εποχή, ταξιδεύει σε Ελλάδα και Κύπρο με τη μουσική παράσταση «Μέτρημα», που θα καταλήξει τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα, με δύο μεγάλες συναυλίες στο Θέατρο Βράχων.

Βρείτε το «Όλα Τέλεια» στις streaming υπηρεσίες.